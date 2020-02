Engagement für herzkranke Kinder und Jugendliche / Wir suchen die Herzhelden 2020!

Aachen (ots) - Ein Herz-Held ist jemand, der sich über Gebühr für herzkrankeKinder und Jugendliche einsetzt. Der sie nach Möglichkeit in normaleAlltagsaktivitäten integriert, der ihnen mit unbürokratischen Hilfestellungenund Ideen Teilhabe ermöglicht.Preisverdächtig?- Der Trainer, der das herzkranke Kind seinen körperlichenEinschränkungen entsprechend im Sportverein mitmachen lässt.- Die Lehrerin, die beim Schulsport darauf Rücksicht nimmt, dassdas herzkranke Kind bei großer Hitze nicht ins Wasser springen bzw.auf der Tartanbahn zu lange laufen darf, es aber dennoch möglichstmit- Der Arzt, der eine schwierige medizinische Versorgung durcheigene Ideen oder außergewöhnliches Engagement ermöglicht und/oderverbessertAb sofort können Sie Ihre Herz-Helden nominieren:https://www.bvhk.de/veranstaltungen/preise-wettbewerbe/herzheld2020/Berichten Sie uns von Ihren Herz-Helden im Alltag, die so viel bewegen. SchlagenSie uns bis spätestens 28.02.2020 in einer Kurzbeschreibung (max. 2.500 Zeichen)"Ihren" Herz-Helden und seine Aktivitäten vor und laden Sie seinaussagekräftiges Foto "in Aktion" hoch. Bitte erklären Sie dabei, in welcherBeziehung er zu einem / mehreren herzkranken Kindern / Jugendlichen steht, z.B.LehrerIn an Schule, ArbeitgeberIn, TrainerIn im Verein, Arzt Damit wir eineingesandtes Foto für unsere Kommunikation / Webseite verwenden können, brauchenwir die schriftliche Einwilligung aller Beteiligten (Formular: sieheDownloadmöglichkeit).Vom 01.-31.03.2020 können unsere Leserinnen und Leser dann über unsereHerz-Helden 2020 abstimmen. Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen werdenausgezeichnet. Machen auch Sie mit!Pressekontakt:Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)Volker Thielv.thiel@bvhk.de0241 91 23 32Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126931/4526942OTS: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell