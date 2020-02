Hamburg (ots) - Jubiläum, Geburtstag, Weihnachten - immer wieder finden dieMitarbeiter der R+V-Versicherung einen Anlass, um Spenden für den Verein AktionKinder-Unfallhilfe zu sammeln. Für ihr langjähriges Engagement wurden sie nun zuEhrenrittern ernannt."Was wäre die Aktion Kinder-Unfallhilfe ohne ihre vielen Unterstützer undFörderer?", fragte Adalbert Wandt, Vorsitzender des Vereins AktionKinder-Unfallhilfe e.V., anlässlich der Verleihung des "Ehrenritters 2020". Nurdank ihnen sei der Verein in der Lage, seinen Beitrag zu leisten, um Kinder undJugendliche im Straßenverkehr zu beschützen und kleinen Unfallopfern über dasErlebte hinwegzuhelfen.Um den zahlreichen Förderern des Vereins ein Gesicht zu verleihen, bedankt sichdie Initiative des Straßenverkehrsgewerbes Jahr für Jahr bei Unterstützern undMitstreitern, die sich in besonderer Weise für die Verkehrssicherheit vonKindern und Jugendlichen einsetzen - mit der Ernennung zum "Ehrenritter". Indiesem Jahr wurde dieser Titel nicht an einen Einzelnen verliehen, sonderngleich an ganz viele Ritter: an Vorstand und Belegschaft der R+V-Versicherung.Ob der Verzicht auf Jubiläumszuwendungen, eine Spende statt eines Präsents zumGeburtstag, eine alljährliche Weihnachtsspendenaktion oder ein Spendenaufrufanlässlich eines runden Geburtstags - die Mitarbeiter der R+V-Versicherung habenin den vergangenen Jahren immer wieder Anlässe gefunden, der AktionKinder-Unfallhilfe Spendengelder zukommen zu lassen. Hinzu kommen zahlreicheregelmäßige Förderer aus den Reihen der R+V, die den Verein mit einem jährlichenBeitrag unterstützen. Über die letzten 10 Jahre ist so eine stolze Summezusammengekommen: Fast 300.000 Euro haben die Aktion Kinder-Unfallhilfe alsdirekte Spende, anlässlich von Geburtstagen, Jubiläen und anderen Eventserreicht. "Eine Summe, mit der der Verein viel Gutes tun konnte", freute sichWandt. Er überreichte den Preis am 6. Februar auf der VerkehrsRundschau-Gala2020 in München an Julia Merkel, Mitglied des R+V-Holdingvorstands, und Dr.Annette Krause, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der R+V,die sich beide sichtlich ergriffen über die Auszeichnung zeigten. "Das istwirklich ein ganz besonderer Preis für uns", betonte Merkel. Er zeige, wie großdie Bereitschaft der R+V und aller ihrer Mitarbeiter sei, für andere da zu seinund der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Auf so viele engagierte undtatkräftige Ritter kann die Versicherung mit Recht stolz sein. Die AktionKinder-Unfallhilfe sagt: Vielen lieben Dank für die langjährige Unterstützung,liebe R+V!Pressekontakt:Julia ThomsenAktion Kinder-Unfallhilfe e.V.Mail: Julia.Thomsen@kinderunfallhilfe.deTel.: 040 23606-5919Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115485/4516804OTS: Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.Original-Content von: Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell