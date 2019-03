Engagement für Schutz gegen betrügerische Werbung und Innovation mobiler Marktplätze: Smaato durch TAG Anti-Fraud Zertifikat ab sofort führend bei In-App Werbung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg/San Francisco (ots) -Nachhaltige Betrugsbekämpfung soll Branche näher an ein sicheresIn-App-Werbe-Ökosystem heranführenSmaato, führende globale Real-Time Advertising Platform für mobilePublisher und App-Entwickler, ist mit dem TAG Certified Against FraudSiegel der Trustworthy Accountability Group (TAG) ausgezeichnetworden. TAG ist das weltweit führende Zertifizierungsprogramm zurBekämpfung krimineller Aktivitäten, zur Verbesserung der Transparenzin der Lieferkette und zur Stärkung des Vertrauens in die digitaleWerbebranche. Die Verleihung des TAG Certified Against Fraud(https://www.tagtoday.net/certified-against-fraud-program/) Siegelsbelegt Smaatos unermüdliches Engagement und Verpflichtung zurBetrugsbekämpfung. Das AdTech-Unternehmen befolgt strenge Richtlinienund Anforderungen, unter anderem IP-Blacklisting, die Einhaltung derungültigen MRC-Anforderungen für die Erkennung und das Filtern vonTraffic, sowie die Implementierung des TAG Payment ID-Systems."Smaato erweist sich als führend unter den In-App-Exchanges, indemes den für den Erhalt des TAG Certified Against Fraud Siegelserforderlichen rigorosen Prozess durchläuft", sagt Todd Miller,Director of Compliance bei der TAG. "Das Engagement von Smaato fürdie Betrugsbekämpfung wird dazu beitragen, die Branche näher an einsicheres In-App-Werbe-Ökosystem für alle Beteiligten heranzuführen.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel einer stetigenSteigerung des Vertrauens und der Transparenz in der In-App-Werbung."Die TAG-Zertifizierung erfordert ein kontinuierliches Engagementfür die Bekämpfung von Mobile Ad Fraud. Smaatos nachhaltiger Ansatzumfasst ein internes Expertenteam, proprietäre Software, führendeTechnologiepartnerschaften und transparente Produkt- undBetriebsstrategien zur Eindämmung und langfristigen Vorbeugung gegenBetrugsrisiken.Laut Prognosen (http://ots.de/wm4tSg) übersteigen dieWerbeausgaben für Mobiltelefone ab 2020 das Gesamtaufkommen derKombination sämtlicher klassischer Medien (TV, Print, Radio undmehr). Da sich Marken zunehmend auf den In-App-Bereich konzentrieren,ist gerade jetzt ein besonders wichtiger Zeitpunkt, um Vertrauenaufzubauen. Jüngste Untersuchungen (http://ots.de/MVw6lB) von SmaatosPartnern in der Bekämpfung von Fraud zeigen, dass In-App-Werbung inder zweiten Jahreshälfte 2018 25 % weniger Betrugsversucheverzeichnete als Werbung im mobilen Web. Unterdessen musste Smaato imVergleich zu seinen Konkurrenten 40 % weniger Betrugsversuche in derAnwendung hinnehmen, was auf den marktführenden Schutz zurückzuführenist."Unsere Maßnahmen zur Bekämpfung von Ad Fraud sind wirksam, denndas Ökosystem von Smaato ist messbar sicherer als anderePlattformen", so Georg Fiegen, COO bei Smaato. "So zufrieden unserePartner mit diesen Ergebnissen auch sind, wir sind bestrebt, unskurz- und langfristig noch weiter zu verbessern. Durch den Einsatzmodernster Technologien und die Zusammenarbeit mit führendenAnbietern ist unser internes Team in der Lage, Fraud zu erkennen undzu beseitigen, sobald er auftritt."Über SmaatoSmaato ist die führende unabhängige globale Real-Time AdvertisingPlatform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilenWeb-Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobiler AdImpressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde uniquemobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren RagnarKruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seineminternationalen Hauptsitz in San Francisco über zusätzlicheNiederlassungen in Berlin, Hamburg, New York, Shanghai und Singapur.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.comFolgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie aufFacebook unter Facebook.com/SmaatoÜber die Trustworthy Accountability GroupDie Trustworthy Accountability Group (TAG) ist das weltweitführende Zertifizierungsprogramm zur Bekämpfung kriminellerAktivitäten und zur Stärkung des Vertrauens in die digitaleWerbebranche. Die von den führenden Branchenorganisationen gegründeteTAG hat es sich zur Aufgabe gemacht, betrügerischen Datenverkehr zuunterbinden, Malware zu bekämpfen, Internet-Piraterie zu verhindernund mehr Transparenz in der digitalen Werbung zu fördern. Die TAGfördert diese Initiativen, indem sie Unternehmen entlang derLieferkette für digitale Werbung zusammenbringt, um höchste Standardszu setzen. Die TAG ist die erste und einzige registrierte InformationSharing and Analysis Organization (ISAO) für die digitaleWerbebranche. Weitere Informationen über die TAG unterwww.tagtoday.net