Engagement für Kultur in Norddeutschland / ZEIT-Stiftung beschließt Unterstützung für das Buddenbrookhaus in Lübeck und die Nolde Stiftung Seebüll

Hamburg (ots) - Mit zwei markanten Förderentscheidungenunterstreicht die ZEIT-Stiftung in Hamburg ihr Engagement für Kulturin Norddeutschland. Das Kuratorium der ZEIT-Stiftung hat 250.000 Eurofür die Dauerausstellung im demnächst erweiterten Buddenbrookhaus inder Mengstraße in Lübeck bewilligt. Außerdem entschied dasKuratorium, der Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde 150.000 Euro zurVerfügung zu stellen, um den umfangreichen Nachlass von Ada und EmilNolde (125.000 Blätter) konservatorisch zu sichern und zudigitalisieren.Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung,unterstreicht: "Die Hamburger ZEIT-Stiftung engagiert sich für Kunstund Kultur - nicht nur in der Hansestadt. Die beiden Vorhaben inSeebüll und Lübeck verdeutlichen, wie sehr uns die gewachsenehervorragende Museumslandschaft im Norden der Bundesrepublik amHerzen liegt. Wenn sich das erweiterte Buddenbrookhaus den Besuchernpräsentiert, wollen wir mit der Förderung attraktiver Ausstellungenzu dessen Ausstrahlung beitragen. Die Aufbereitung des Nachlasses vonAda und Emil Nolde wird manchen Aufschluss über das Werk und dasLeben des Malers bringen - insbesondere über die immer wiederthematisierte ungeklärte Frage nach Noldes Haltung zumNationalsozialismus."Seitens des Buddenbrookhauses erklärte die Museumsleiterin Dr.Birte Lipinski: "Die Förderung der ZEIT-Stiftung ist ein großerSchritt hin zu einem neuen Buddenbrookhaus mit einer Ausstellung, diedie Familie Mann in die Gegenwart führt. Viele Texte haben heute eineganz neue Aktualität. Anhand der Literatur ebenso wie anhand derBiografien können Fragen von Migration und Weltbürgertum, politischerVerantwortung und Engagement sowie die Rolle der Literatur in diesenProzessen neu verhandelt werden. Wir sind dankbar und freuen unssehr, dass sich gerade die ZEIT-Stiftung, die sich so nachhaltig füreine weltoffene Gesellschaft einsetzt, der Manns und desBuddenbrookhauses annimmt."Dr. Christian Ring, Direktor der Nolde Stiftung Seebüll,erläuterte: "Ohne die großzügige Unterstützung von Seiten derZEIT-Stiftung wäre es uns nicht möglich, die dringend notwendigeAufbereitung des umfangreichen und bislang nicht erschlossenenArchivs der Nolde Stiftung Seebüll zu leisten. Die konservatorischeSicherung und die Digitalisierung der Bestände sind die Voraussetzungdafür, dass wir das Archiv öffnen und der Forschung uneingeschränktzugänglich machen können. Wir sind der ZEIT-Stiftung zu großem Dankverpflichtet, dass wir nun unserem Auftrag gerecht werden können."