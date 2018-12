Engagement für Inklusion: Die größten Hürden sind die im Kopf / BA-Presseinfo-Nr. 34/2018

Nürnberg (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) nimmt deninternationalen Tag der Menschen mit Behinderung zum Anlass, dasThema Inklusion stärker in den Focus zu rücken. "Unser Ziel ist, dassdie Arbeitsmarkt-Integration von Menschen mit Behinderung immerselbstverständlicher wird", so der Vorstandsvorsitzende der BA,Detlef Scheele. "Die Integration dieser Männer und Frauen wird häufigdurch Vorurteile gegen sie erschwert, z.B. in der Annahme, dass siehäufiger krank werden als andere Mitarbeiter. Die größten Hindernissesind die in den Köpfen," betont Scheele.Dabei sind arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung statistischgesehen besser qualifiziert als andere Arbeitslose. Sechzig Prozentvon ihnen haben eine betriebliche, schulische oder akademischeAusbildung. Bei allen anderen Arbeitslosen sind es fünfzig Prozent."Häufig werden Personalentscheidungen getroffen, die sich anvermeintlichen Minderleistungen orientieren. Wir müssen mehr dahinkommen, die Potenziale und besonderen Talente aller Menschen in denMittelpunkt zu rücken. Das ist gelebte Inklusion", so Scheele.Die BA engagiert sich über diesen Tag hinaus mit zahlreichenInitiativen und Maßnahmen, um Inklusion in Deutschlandvoranzutreiben. Beispielsweise durch behindertengerechteArbeitsplätze trägt sie zur Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention bei. Damit möchte die BA Vorreitersein und wirbt selbst gezielt um Mitarbeitende mit Schwerbehinderung- und das mit Erfolg. Die BA übererfüllt die geforderteSchwerbehindertenquote von fünf Prozent, aktuell sind unter denMitarbeitern der BA 10,3 Prozent Menschen mit Schwerbehinderung.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell