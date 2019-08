Engagement des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums: Schule erhält hohe Förderung

Neustadt a.d.W. (ots) - Experimentieren, Beobachten und Verstehen- der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) unterstützt denpraktischen Chemie-Unterricht am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium: bei derGutachterrunde des Fonds im ersten Halbjahr 2019 wurde beschlossen,die Schule aufgrund ihres sehr hohen Engagements in der Chemie mitweiteren 2.000 Euro zu fördern.Eingesetzt wird die Förderung für die Anschaffung von Material fürExperimente im Chemieunterricht sowie für Übungsmaterial: "Wir hattengehofft, dass unser Antrag zum Erfolg führt und freuen uns sehr überdie FCI-Förderung. Bei der letzten Förderung haben wir unter anderemMolekülmodelle gekauft, um den Schülern die Chemie auf Teilchenebeneanschaulich machen zu können. Diese möchten wir mit einem Teil desGeldes erweitern. Auch möchten wir die Gruppengröße beimExperimentieren verkleinern und dazu mehr Materialien wie Glaswaren,Schutzbrillen und ähnliches anschaffen. Falls dann noch Geld übrigist, möchten wir in interaktive Medien investieren, von denen esleider noch nicht sehr viele gibt. " sagte Chemie-Lehrerin HeikeNickel.Dass praktischer Unterricht wichtig ist, weiß auch Christine vonLandenberg, verantwortlich für die Bildungsförderung bei denChemieverbänden Rheinland-Pfalz: "Uns ist es ein Anliegen, dieMINT-Fächer im Schulunterricht zu stärken. Eine guteMINT-Schulbildung ist unentbehrlich für eineHochtechnologiegesellschaft. Vor allem für die Forschung undEntwicklung benötigen wir gut ausgebildete Fachkräfte."Die Förderung sei am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium genau an derrichtigen Stelle: die Lehrer engagieren sich stark imnaturwissenschaftlichen Unterricht und nehmen auch großeHerausforderungen an. In der "Weltrekord-AG" bauten die Schüler 2010das größte Kochsalzgitter der Welt gebaut - es wog 69,8 Kilogramm.Das war bereits der dritte Eintrag des Fachbereich Chemie insGuinness-Buch der Weltrekorde.Der FCI hat das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium auch im vergangenenJahr unterstützt: die Schule erhielt 2018 eine Förderung von 2.500Euro für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Mit dem Geld wurdeneine Software, Molekülmodelle, Glasgeräte, Waagen und Heizplattenangeschafft. Der Fonds übernimmt Kosten für Geräte zumexperimentellen Arbeiten, Chemikalien, Fachliteratur, Software oderMolekülbaumodelle.// Weitere FörderungenNeben der FCI-Unterrichtsförderung unterstützen die ChemieverbändeRheinland-Pfalz Pädagogen mit dem "MINT-Tag Rheinland-Pfalz" bei derGestaltung von experimentierreichem Unterricht. Außerdem organisierendie Verbände verschiedene Weiterbildungen, beispielsweise zuSicherheitsvorschriften im naturwissenschaftlichen Unterricht oderHighlights in der experimentellen Schulchemie. Auch Aktionen anUniversitäten gehören dazu; wie die "Ferienakademie Farben" in Mainz.// Über den Fonds der Chemischen Industrie (FCI) Als Förderwerkdes VCI unterstützt der 1950 gegründete Fonds der ChemischenIndustrie die Grundlagenforschung, Nachwuchswissenschaftler sowie denChemieunterricht an Schulen. So vergibt der Fonds über die StiftungStipendien-Fonds zahlreiche Stipendien und fördert gezielt dieakademische Chemieforschung in Deutschland.Im Jahr 2001 hat er die "Schulpartnerschaft Chemie" gestartet, dieaus einem ganzen Bündel von Fördermöglichkeiten besteht. Damit willdie chemische Industrie Lehrkräften und Schulen zur Seite stehen undhelfen, den Schulunterricht spannend und lebensnah zu gestalten.Bisher sind mehr als 30 Millionen Euro zur Förderung einesspannenden, modernen Chemieunterrichts geflossen. Rund 14 MillionenEuro gingen an über 5000 Schulen. Mit diesem Geld konnten die Lehrerund Lehrerinnen Geräte und Chemikalien für Experimente kaufen.Der Fonds investierte in Unterrichtsmaterialien zu aktuellenThemen wie Experimente für Grundschulen und Antibiotika wie zumBeispiel Experimentiersets und Infoserien. Mittel aus diesemFördertopf können Lehrer für die Anschaffung von Geräten oderMaterialien für Schülerversuche beantragen. Außerdem vergibt derFonds Preise und Auszeichnungen an Wissenschaftler, Lehrer,Lehrbuchautoren sowie Schüler und führt verschiedenewissenschaftliche Veranstaltungen durch.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzStefanie LenzeT.: 0621 520 56 32E.: kommunkation@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell