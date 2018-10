Engage! Shaping Media Tech Society Erfolgreiche Bilanz der 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN (FOTO)

München (ots) -Die Medien-Gesellschaft der Zukunft wird geprägt von digitalenInnovationen, Künstlicher Intelligenz, automatisiertenEntscheidungssystemen, Big Data und Globalisierung, aber auch vonaktiven Rezipienten, Social Media, fragmentierten Publika und derPersonalisierung von Medienangeboten. Das alles diskutierten währendder 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN etwa 400 Expertinnen und Experten vor über7.000 Teilnehmern. Drei Tage lang bot Europas größter Medienkongressinsgesamt mehr als hundert Panel-Diskussionen, Keynotes und weitereGesprächsrunden. Hinzu kamen Präsentationen und Talk-Formate imExpo-Programm und auf dem MedienCampus Bayern.Um den disruptiven Wandel der Medienbranche zum gesellschaftlichenund wirtschaftlichen Nutzen einer Media Tech Society möglichstdemokratisch zu gestalten, sind Medienpolitik und -ethik ebensogefragt wie technologische Konzepte, von denen die menschliche Würdeund Freiheit nicht untergraben werden. Dabei spielt der Umgang mitKünstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle. Derbritischamerikanische Internet-Kritiker und Autor Andrew Keen ("Howto Fix the Future") forderte, politische Regulierung müsse diePrivatsphäre, Persönlichkeits- und Verbraucherrechte schützen. Nurder Mensch, nicht die Technologie könne die Probleme der digitalenGesellschaft lösen, lautete Keens Appell. Siegfried Schneider,Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), hattebereitsin seiner Eröffnungsrede darauf hingewiesen, Social Media undAlgorithmen hätten die Art und Weise, wie Menschen mit Nachrichtenund Informationen umgehen, grundlegend verändert. Deshalb müsse nungeregelt werden, wie wir unsere Autonomie bewahren könnten, "wennAlgorithmen darüber abstimmen, welche Nachrichten wir hören, welchePartn er wir treffen oder wie wir uns in Dilemma-Situationen zuentscheiden haben". Der Bayerische Staatsminister für Digitales,Medien und Europa Georg Eisenreich bezeichnete die digitaleTransformation als "große Aufgabe". Nun gelte es, Werte, Wohlstandund Demokratie ebenso zu sichern wie Meinungsvielfalt und -freiheit.Beim "Kampf um den Erhalt und die Entstehung von Geschäftsmodellen"seien angesichts der äußerst dynamischen technologischen EntwicklungKooperationen und Vernetzung gefragt. Der globale Wettbewerberfordere außerdem vergleichbare, transnationale Regeln für alle.Dies betreffe vor allem Datenschutz, Steuerrecht undVielfaltssicherung.Für den Bereich der Rundfunk-Regulierung forderte BLM-PräsidentSiegfried Schneider während der MEDIENTAGE MÜNCHEN eine Indexierungdes Rundfunkbeitrags und weniger "Fernsehzentriertheit" bei derVerhinderung von Medienkonzentration. Werde das Konzentrationsrechtnicht geändert, müsse man fragen, wozu die Kommission zur Ermittlungder Konzentration im Medienbereich (KEK) noch gebraucht werde.Zu den wichtigsten Referenten und Diskussionsteilnehmern der 32.MEDIENTAGE MÜNCHEN zählten die Staatsministerin für DigitalisierungDorothee Bär, der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, derProSiebenSat.1-Vorstandschef Max Conze, UFA-Geschäftsführer Prof.Nico Hofmann, New York Times President Stephen Dunbar-Johnson, deramerikanische Internet-Experte und Autor Jeff Jarvis,Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer,Wirtschaftswoche-Herausgeberin Prof. Dr. Miriam Meckel,Buzzfeed-Chefredakteur Daniel Drepper sowie Dr. Georg Kofler, Chefder Social Chain Group. Die 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN fanden erstmals imConference Center Nord sowie der Halle C6 der Messe München statt.Eine Premiere war auch das Format der Auftaktveranstaltung. ZurEröffnung des Medienkongresses diskutierte TV-Moderator KlaasHeufer-Umlauf mit Medienmachern und -managern über aktuelle Trendsund Themen der Medien-Branche. Das sich anschließendeKongressprogramm bot Veranstaltungen in den Bereichen Technologie,Inhalte, Politik und Gesellschaft sowie Werbung. Hinzu kamen Specialswie der Programmteil China@MTM18 oder der Europatag. Spitzenvertreterder jeweiligen Branchen trafen sich beim TV-Gipfel, beim Audio-Gipfelund beim Journalism Summit. Der zweite Konferenztag stand außerdemganz im Zeichen von Virtual Reality (Immersive Media Day). Darüberhinaus präsentierten in exklusiven Master Classes renommierteExperten Erkenntnisse zu aktuellen Phänomenen wie Blockchain oderSmart Speaker. Im Messebereich Rockets & Unicorns des Media LabBayern gaben Start-ups Einblicke in innovative Ideen und die Gründungvon Unternehmen.Zu den Events der 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN zählten die Nacht derMedien im Haus der Kunst sowie die Expo-Party auf dem Messe-Areal.Bei der kongressbegleitenden Expo der MEDIENTAGE MÜNCHENpräsentierten über achtzig Aussteller Software und Services aus denBereichen Fernsehen, Hörfunk, Print, Online, Social Media, Netze,Micropayment, Robotik und Bildung. Auf dem MedienCampus Bayerninformierten sich während der drei KongresstageNachwuchsjournalisten, Schüler und Studierende bei Workshops,Vorträgen sowie an Info-Ständen über Branchentrends, Start-up-Firmen,Ausbildungswege und andere Themen aus der beruflichen Praxis."Wir haben in diesem Jahr besondere Akzente auf internationaleEntwicklungen gesetzt. Außerdem haben wir das Programm nicht mehr sostark entlang der klassischen Medien-Sparten organisiert, sondernmedienübergreifende Themen und Trends in den Fokus gerückt. Die neueLocation gibt uns mehr Möglichkeiten, um Kongress und Messe nochbesser zu verzahnen. Das rege Publikumsinteresse hat unser Konzeptbestätigt", zog der Geschäftsführer der Medientage München GmbHStefan Sutor am Ende des dritten Kongresstages Bilanz. BLM-PräsidentSiegfried Schneider sagte als Vorsitzender derGesellschafterversammlung: "Die MEDIENTAGE MÜNCHEN 2018 haben mehrdenn je die Konvergenz der Medien abgebildet. Künstliche Intelligenz,Blockchain, Big Data - an unseren diesjährigen Schwerpunkten kommtheute kein Medienhaus mehr vorbei. Die Technisierung der Medien fürInnovationen nutzen und gleichzeitig auch gesellschaftliche Folgender Digitalisierung diskutieren - dieses Bewusstsein sollte unserMotto "Engage! Shaping Media Tech Society" schärfen. Trendsaufzeigen, internationale Impulse setzen, Debatten initiieren - dasist die Konzeption der MEDIENTAGE MÜNCHEN, die wir 2019weiterentwickeln werden."Die 33. MEDIENTAGE MÜNCHEN finden vom 23. bis 25. 