Enforcer Gold: Reagiert die Aktie?

Der Enforcer Gold-Schlusskurs wurde am 20.07.2018 an der Heimatbörse Venture mit 0,055 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gold".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Enforcer Gold auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Enforcer Gold mit einer Rendite von -71,79 Prozent mehr als 77 Prozent darunter. Die "Metals & Mining"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,96 Prozent. Auch hier liegt Enforcer Gold mit 76,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

