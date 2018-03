Enerkem sorgt mit der Produktion eines neuen hochoktanigen Biokraftstoffs für einen großen Durchbruch

Montreal (ots/PRNewswire) -Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com/), ein Weltmarktführer in derHerstellung von Biokraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien ausAbfällen, gab heute im Rahmen des 255. nationalen Treffens derAmerican Chemical Society in New Orleans bekannt, dass ihm dieProduktion eines neuen Hochleistungs-Biokraftstoff gelungen sei, derdas Potenzial hat, die Oktanzahl der auf dem Markt angebotenenKraftstoffe zu verbessern und ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.Durch die im Enerkem Innovationszentrum in Westbury, Quebecvorhandene Fachkompetenz im Bereich Verfahrenstechnik ist es demUnternehmen erfolgreich gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, dasseine proprietäre Umwandlungstechnologie von Müll zu Biokraftstoffzur Herstellung eines neuen Biokraftstoffs mit einerResearch-Oktanzahl (RON) von bis zu 112 nutzt. Dies sind 20 Punktemehr als die durchschnittliche Oktanzahl, die normales Motorenbenzinaufweist. Durch den Einsatz von Bio-Dimethylether (Bio-DME), einemProdukt aus Enerkems Biomethanol, in Verbindung mit einem vomNational Renewable Energy Laboratory (NREL) in den USA entwickeltenDME-zu hochoktanigem-Benzin-Katalysator, demonstrierte dasEnerkem-NRL-Team als Erster die Produktion eines alternativenParaffinkraftstoffs im Pilotmaßstab."Hierbei handelt es ich um einen großen Durchbruch, der dieEntwicklung eines neuen, nicht mit Sauerstoff angereichertenBiokraftstoffs aus Abfall im kommerziellen Maßstab ermöglichenkönnte", erklärte Stéphane Marie-Rose, Direktor desInnovationszentrums von Enerkem. "Durch die sehr selektivekatalytische Reaktion, die mit unseremAbfall-zu-Biokraftstoff-Verfahren erreicht wurde, haben wirparaffinische Moleküle wie Triptan gebildet, deren Eigenschaftenbereits eine hohe Oktanzahl aufweisen, wodurch das Volumen derParaffine erhöht wird, wenn sie als Additiv in einem konventionellenKraftstoff verwendet werden."Zusätzlich zu den verschiedenen ökologischen und ökonomischenVorteilen gibt es viele mögliche Anwendungen für einen Biokraftstoffmit hoher Oktanzahl, der aus Enerkems Bio-DME stammt. Das nicht mitSauerstoff angereicherte Additiv könnte den Markt fürSpezialkraftstoffe (z. B. Flugbenzin) und den professionellenMotorsportbereich bedienen. Wie bei dem von Enerkem heute imkommerziellen Maßstab hergestellten Biomethanol und fortschrittlichenEthanol ermöglicht dieser neue Biokraftstoff eine bessereVerbrennung, ersetzt fossile Brennstoffe und reduziert dieTreibhausgasemissionen.Das Innovationszentrum von Enerkem beabsichtigt, auf diesemtechnologischen Fortschritt aufzubauen, indem es den Prozessweiterentwickelt und optimiert sowie in den kommenden Monaten diepotenziellen kommerziellen Anwendungen evaluiert.Informationen zu EnerkemEnerkem stellt Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien ausAbfall her. Mit seiner proprietären, revolutionären Technologiewandelt Enerkem nicht-recyclingfähigen und nicht kompostierbarenstädtischen Feststoffabfall in Methanol, Ethanol und andere häufigeingesetzte chemische Zwischenprodukte um. Das in Montréal (Quebec)Kanada, ansässige Unternehmen betreibt eine vollwertige kommerzielleAnlage in Alberta und ein Innovationszentrum in Quebec. Die Anlagenvon Enerkem werden als vorgefertigte Systeme gebaut und basieren aufder modularen Fertigungsinfrastruktur des Unternehmens, die globaleinsetzbar ist. Die Technologie von Enerkem ist ein Paradebeispieldafür, wie eine echte Kreislaufwirtschaft erreicht werden kann, indemder Energiemix diversifiziert und tägliche Gebrauchsprodukteumweltfreundlicher gemacht werden und gleichzeitig eine intelligente,nachhaltige Alternative zur Deponierung und Verbrennung angebotenwird.http://www.enerkem.comMedienarbeit:Pierre Boisseau,Senior Director,Communications and Marketing,Enerkem Inc.514-875-0284pboisseau@enerkem.comOriginal-Content von: Enerkem, übermittelt durch news aktuell