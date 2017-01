Enerkem ernennt neuen CFO

Montreal (ots/PRNewswire) -Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com), ein Weltmarktführer bei derHerstellung von Biokraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien ausAbfällen, hat heute die Ernennung von Dominique Boies(http://enerkem.com/team-member/dominique-boies/) zum Executive VicePresident und Chief Financial Officer bekanntgegeben.Boies blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in den BereichenUnternehmens- und Finanzstrategie, Investmentbanking undBetriebsabläufe zurück und bringt einen Reichtum an Wissen undExpertise mit zu Enerkem. Vor seiner Berufung zu Enerkem diente erals Executive Vice President und Chief Financial Officer bei RONA, woer für die Bereiche Finanz- und Unternehmensstrategie, InvestorRelations, Buchhaltung, Finanzen, Steuern und Rechtsangelegenheitenverantwortlich war. Bei RONA leitete er die Kehrtwende desUnternehmens ein und war verantwortlich für die Transaktion, die zur3,2 Milliarden CAD schweren Übernahme von RONA durch Lowe führte.Davor diente Boies in verschiedenen Führungspositionen bei RBC RoyalBank und Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), einer dergrößten institutionellen Vermögensverwalter in Nordamerika."Wir sind begeistert, dass wir bei Enerkem mit Dominique einen sohochrangigen Finanzmanager gewinnen konnten", sagte Vincent Chornet,President und Chief Executive Officer von Enerkem. "Dominique isteine großartige Verstärkung unseres erfahrenen Manager-Teams. BeiAusbau unserer kommerziellen Präsenz auf der ganzen Welt wird seineErfahrung von unschätzbarem Wert sein."Boies hat einen Master in Finanzwirtschaft von der Université duQuébec à Montréal (UQAM). Er wird in der Firmenzentrale von Enerkemin Montreal (Québec, Kanada) arbeiten.Informationen zu EnerkemEnerkem stellt Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien ausAbfall her. Mit seiner geschützten Technologie wandelt Enerkem nichtrecyclebaren städtischen Feststoffabfall in Methanol, Ethanol undandere häufig eingesetzte chemische Zwischenstoffe um. Enerkem bieteteine intelligente Alternative zu Mülldeponien und Müllverbrennung. Esunterstützt die Schaffung eines Wirtschaftskreislaufs, bei dem ausAbfall eine Ressource zur Herstellung nachhaltiger Produkte entsteht.Der Hauptsitz von Enerkem befindet sich in Kanada. Das Unternehmenbetreibt eine vollwertige kommerzielle Anlage in Alberta sowie eineDemonstrationsanlage und eine Pilotanlage in Quebec. Das Unternehmenentwickelt mithilfe seiner modularen Herstellungsmethodik weitereBioraffinerien in Nordamerika, Europa und Asien.http://www.enerkem.comMedienarbeit: Pierre Boisseau, Senior Director, Communications andMarketing, Enerkem Inc., +1-514 875-0284 Dw. 251,pboisseau@enerkem.comOriginal-Content von: Enerkem, übermittelt durch news aktuell