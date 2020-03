Energy Transfer: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie Energy Transfer stehen per 07.03.2020, 13:49 Uhr 10.24 USD zu Buche. Energy Transfer zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Energy Transfer haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Energy Transfer höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 1,99 Prozentpunkte (7,25 % gegenüber 5,26 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Energy Transfer-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (19 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 86,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,21 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Energy Transfer eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Energy Transfer ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Energy Transfer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,81, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.