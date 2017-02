Energy - Stadtwerke stehen am Messedienstag im Mittelpunkt (FOTO)

Hannover (ots) -- erster Stadtwerketag auf der HANNOVER MESSE- enge Partnerschaft mit dem VKU (Verband kommunaler Unternehmen)Mit Unterstützung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU)veranstaltet die Deutsche Messe erstmals im Rahmen der HANNOVER MESSEEnergy einen exklusiven Thementag für die Stadtwerke. "DieEnergiewende sowie die zunehmende Digitalisierung stellen dieStadtwerke vor große Herausforderungen. Sie müssen auf den sichverändernden Energiemarkt reagieren und neue Geschäftsmodelleentwickeln. Mit der Energy bieten wir den Stadtwerken einehervorragende Informationsplattform. In Hannover können sie sichumfassend über neue Entwicklungen und Technologien für denEnergiemarkt der Zukunft informieren", sagt Benjamin Low, GobalDirector HANNOVER MESSE Energy.Um den Besuch der Teilnehmer besonders effizient zu gestalten,organisiert die Deutsche Messe gemeinsam mit dem VKU geführte Tourenzu unterschiedlichen Themen, die die Branche bewegen. Bei der erstenTour dreht sich alles um das Thema Elektromobilität undEnergiespeicher. Die Teilnehmer erfahren, welche neuen technischenLösungen es gibt und welche Geschäftsmodelle sich daraus entwickelnkönnen. Im Mittelpunkt der Tour stehen die BereicheLadeinfrastruktur, Wasserstoff und Brennstoffzellen sowie neueBatterietechnologien. Die zweite Tour widmet sich dem Thema DigitaleGeschäftsmodelle und stellt die Bereiche Metering, GatewayAdministration und Energiemanagement in den Mittelpunkt. Die dritteTour wird unter dem Thema Netzstabilität und Energiesicherheitdurchgeführt und präsentiert Lösungen für die Integration dezentralerErzeugung in den Netzbetrieb. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Tourist die Absicherung der IT-Systeme zur Netzsteuerung. Bei der viertenTour geht es um dezentrale Energieversorgungskonzepte, wobeiinnovative Technologien und Lösungen aus den Bereichen Windenergie,Photovoltaik, KWK-Anlagentechnik und industrielle Abwärmenutzung imFokus stehen.HANNOVER MESSE - Get new technology first!Die weltweit wichtigste Industriemesse wird vom 24. bis 28. April2017 in Hannover ausgerichtet. Unter dem Leitthema "IntegratedIndustry - Creating Value" ist die HANNOVER MESSE der globale Hotspotfür alle Themen rund um die Digitalisierung der Produktion (Industrie4.0) und der Energiesysteme (Integrated Energy). Sie vereint siebenLeitmessen an einem Ort: Industrial Automation, MDA - Motion, Drive &Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply undResearch & Technology. Polen ist das Partnerland der HANNOVER MESSE2017.Ansprechpartnerin für die Redaktion:Brigitte MahnkenTel.: +49 511 89-310 24E-Mail: brigitte.mahnken@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.hannovermesse.de/de/presseservice/Twitter: @hannover_messeLinkedIn: HANNOVER MESSEFacebook: www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell