Energy Recovery-Aktie: Verträge gesichtert!

Überblick(NASDAQ:ERII) hat in der Golfregion mehrere Aufträge im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Dollar für seine PX-Druckaustauscher-Energierückgewinnungsgeräte erhalten. Die Aufträge werden voraussichtlich bis zum 4. Quartal 23 abgeschlossen sein, und die Entsalzungsanlagen werden in der Lage sein, in dieser wasserarmen Region der Welt täglich über eine Million Kubikmeter Wasser bereitzustellen. Nach ihrer Fertigstellung werden diese Projekte genug Trinkwasser produzieren, um über 400