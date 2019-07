Energy Observer Developments: vom Versand- bis zu innovativen Wasserstoff-Lösungen in der Schifffahrt

Paris (ots/PRNewswire) -- Energy Observer, das erste mit Wasserstoff angetriebene Schiff,gründet seine Tochtergesellschaft Energy Observer Developments- Ziel: die Bereitstellung von sauberem Wasserstoff im gesamtenGebiet, insbesondere in der Schifffahrt und die Entwicklung desUnternehmens zur führenden europäischen Gesellschaft fürdezentralisierte marine Energiesysteme mit geringen CO2-Emissionen- Das langfristige Ziel ist die Entwicklung des Unternehmens zu einerzukunftsweisenden Organisation der neutrale Kohlenstoffindustrieund die Einstellung von nahezu 200 Technikern und IngenieurenNach mehreren Jahren Forschung und tausenden zurückgelegtenSeemeilen zur Validierung der Innovationen, gründet Energy Observernun im Rahmen des Solar & Energy Boat Challenge in Monaco seineTochtergesellschaft Energy Observer Developments. Die Ambition indieser neuen Phase ist es, wirksame, innovative, zuverlässige undverfügbare Lösungen für maritime Gemeinschaften und Häfen anzubieten.Energy Observer Developments und seine Partner wollen sich dazu zueinem echten Marktführer in Europa entwickeln, der in der Lage ist,kohlenstofffreie marine Energiesysteme ohne Kohlendioxidemissionen inSerie herzustellen.Leise, effiziente und leichte elektrische Antriebssysteme mitWasserstoffspeicher ohne Feinstaub und CO2-Emissionen, die schnellaufladbar sind, drängen sich gegenwärtig im Schwertransport geradezuauf. China, Japan, Korea, Kalifornien und die skandinavischen Länderkündigen massive Investitionen in die Entwicklung von sauberemWasserstoff an; Energy Observer Developments will seinen Beitrag zudieser Revolution des Energiesektors leisten.In der neuen Tochtergesellschaft werden drei einander ergänzendeLösungen entwickelt:- Ecosystems H2 360: Mit diesen Systemen wird die Erfahrung vonEnergy Observer in den Bereichen Korrosion, Belüftung undWasserstoffmanagement in Gebieten mit schwierigenUmgebungsbedingungen zur Bereitstellung von Lösungen fürKüstengebiete im Rahmen der Stations 360 in die Praxis umgesetzt.Energy Observer ist dank der der Zusammenarbeit mit den wichtigstenAkteuren in diesem Sektor überzeugt, dass Wasserstoffverbrauchereine gemeinsame Nutzung der Systeme anstreben müssen, wennWasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis erzeugt werden soll.Darüber hinaus ist der Seetransport von strategischer Bedeutung;damit stellen die Häfen eine Priorität dar.- Energy Designer, das Planungsbüro, das sich mit der Entwicklungeines Mix aus erneuerbaren Energien befasst. Dank der zahlreichenExperimente mit Sonne und Wind, Hydrierung undDurchfluss-Verteilung, die auf dem Katamaran Energy Observerdurchgeführt wurden, konnten die Ingenieure des Teams einzigartigeErfahrungen mit echter, praxisnaher Innovation machen. Nach derEinstellung von zahlreichen, auf verschiedene Fachgebietespezialisierte Ingenieure durch das Planungsbüro, die jene auf demKatamaran ergänzen sollen, wird versucht, den spezifischenAnforderungen jedes Gebietes, Unternehmens bzw. jeder Gemeinschaftdurch die Optimierung der verfügbaren Energien die in den Mixaufgenommen werden, Rechnung zu tragen.- GEH2, die neue Wasserstoff-Generator Generation. Der Mix istzweifelsohne die ehrgeizigste Aufgabe, zumal sie voraussetzt, dassdie besten Fachkenntnisse in den Bereichen Antriebssysteme derSeefahrt und Energiespeicherung kombiniert werden müssen. Ziel istes, einen H2 Generator zu perfektionieren, zusammen zu bauen und zuvertreiben, der in der Lage ist, Diesel-Generatoren - mitbesonderem Augenmerk auf die dringenden Anforderungen der Seefahrt- zu ersetzen. Dieses neue Produkt muss nicht nur eine saubere,sondern zudem eine verfügbare und wettbewerbsfähige Alternative zuVerbrennungsmotoren darstellen, deren Verwendung allmählich inzahlreichen Bereichen der Schiff- und Binnenschifffahrteingeschränkt bzw. verboten sein wird.Erste Investitionen für den Einsatz der für diese Implementierungerforderlichen Ressourcen und Mittel wurden von einigen derwichtigsten Partner und historischen Aktieninhabern von EnergyObserver bereits getätigt. Derzeit werden mehrere Partnerschaftengeschlossen und die Einstellung von zusätzlichen Spezialisten aus denBereichen Technik und industrielle Ziegelfertigung wirdvorangetrieben; langfristig werden nahezu 200 Techniker undIngenieure ihren Beitrag zu einer konkreten, realistischenEnergiewende in einem Unternehmen leisten, das im Bereich derCO2-Neutralität einer der Pioniere ist.Als Pionier und Vertreter von Energiesystemen in Verbindung mitWasserstoff und erneuerbarer Energie bringt Energy Observer seinEngagement und seine gesellschaftliche Verantwortung ganz konkret zumAusdruck. Vom einfachen technischen Vorführer - zumverantwortungsbewussten Wirtschaftsakteur - dieses Etappenziel isterreicht!More about Energy Observer Developments (https://presse.rivacom.fr/en/newsletter/7173/energy-observer-developments-from-innovation-to-solutions)Press Kit link(https://presse.rivacom.fr/data/medias/07/72/77255.pdf)