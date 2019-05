Energy Holidays: HLX und Radio Energy mit neuer Reisemarke

Baden-Baden/Basel (ots) - Das Urlaubsportal HLX und Energy bringender Schweiz gemeinsam attraktive Ferienangebote gezielt näher: Diegrößte private Schweizer Radiogruppe und der innovative Reiseanbieteraus Baden-Baden bereichern den Veranstaltermarkt mit der neuenPlattform Energy Holidays. Mit über 700.000 täglichen Hörern istEnergy das erfolgreichste Privatradio-Netzwerk der Schweiz. DieEnergy Gruppe ist zudem die führende Schweizer Medienmarke auf SocialMedia - mit bis zu 60 Millionen Kontakten, 9 Millionen Video Viewsund 4 Millionen Interaktionen pro Monat. Produziert werden die Reisenauf der Werkbank der HLX Gruppe, der Schweizer Holidays AG in Basel."Wir haben damit die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen, weilEnergy als populärstes Medium für junge Menschen uns völlig neueZielgruppen erschließt", sagt Sven Ickstadt, Verwaltungsrat von derHolidays AG in Basel. Wir werden immer Überraschendes anbieten, sozum Start: 5 Tage Ibiza im berühmten "Hard Rock Hotel" inklusive Flugund Eintrittskarte ins "Pacha".Dani Büchi, CEO der Energy Gruppe in der Schweiz, welche zumgroßen Medienunternehmen Ringier gehört, sieht eine hohe Affinitätder Energy Community für Reisen: "Energy spricht eine junge undurbane Hörerschaft an, die für neue Wege offen sind, ihren Urlaub zubuchen."Die HLX Gruppe ist auch mit einem bundesdeutschen Sender imfortgeschrittenen Gespräch für eine Zusammenarbeit.Über HLX: HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde 2011vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR-Gründer Karlheinz Kögelgegründet. Unter der HLX als Vertriebsmarke sind gebündelt: LufthansaHolidays, Swiss Holidays, Condor Holidays, 5-Star-Holidays und in derSchweiz Energy Holidays. Veranstalter für die Gruppe ist die HolidaysAG in Basel, die im Jahr 2018 mehr als 200.000 Urlaubspakete verkaufthat.Pressekontakt:Sven IckstadtTel.: +49 (0)7221 / 366-506Original-Content von: HLX, übermittelt durch news aktuell