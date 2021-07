Energy Fuels -Canada: Alles im Griff?

Am 24.07.2021, 14:45 Uhr notiert die Aktie Energy Fuels -Canada an ihrem Heimatmarkt NYSEAmerican mit dem Kurs von 5.11 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Energy Fuels -Canada-Aktie ein Durchschnitt von 4,84 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,11 USD (+5,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 6,08 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-15,95 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Energy Fuels -Canada ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Energy Fuels -Canada erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Energy Fuels -Canada auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Energy Fuels -Canada sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Energy Fuels -Canada lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Energy Fuels -Canada in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Energy Fuels -Canada?

Wie wird sich Energy Fuels -Canada nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Energy Fuels -Canada Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Energy Fuels -Canada Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken