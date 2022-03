Energy Fuels-Aktie: Die Gewinnperspektive!

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

Laut Benzinga Pro verdiente Energy Fuels (AMEX:UUUU) im vierten Quartal 31,11 Mio. $, was einem Anstieg von 490,93 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Energy Fuels verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 1,66 Mio. $, was einem Anstieg von 132,17 % seit Q3 entspricht. Im 3. Quartal erzielte Energy Fuels einen Umsatz von 715,00 Tausend Dollar, verlor aber 7,96 Millionen Dollar an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



