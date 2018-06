Energy Efficiency Award: Bewerbungsfrist bis 15. Juli verlängert

Berlin (ots) -- Private und öffentliche Unternehmen können sich in vierKategorien bewerben- Neben messbaren Erfolgen auch neue Energiesparkonzepte gesucht- Preisgelder in Höhe von 30.000 EuroDer internationale Energieeffizienz-Wettbewerb der DeutschenEnergie-Agentur (dena) geht in die Verlängerung. Noch bis 15. Julikönnen private und öffentliche Unternehmen Projekte und Konzepte zurSenkung des Energieverbrauchs einreichen. Wer zu den Preisträgerngehört und mit dem Energy Efficiency Award ausgezeichnet wird,bestimmt eine Expertenjury. Eine Shortlist mit den nominiertenProjekten wird die dena Anfang Oktober 2018 veröffentlichen.Interessierte Unternehmen aus dem In- und Ausland können sich invier Wettbewerbskategorien über die Webseitewww.EnergyEfficiencyAward.de bewerben. Die Teilnahmebedingungen, dasOnlinebewerbungsformular und Antworten auf häufig gestellte Fragenstellt die dena dort zur Verfügung. Bei individuellen Fragen berätdie dena unter der Rufnummer (030) 66777830. Die Teilnahme amWettbewerb ist kostenfrei.Für Kategorie entscheiden und bewerben!Im Mittelpunkt des Wettbewerbes stehen innovative und erfolgreicheAnsätze zur Energieeffizienzsteigerung in Industrie, Gewerbe sowiebei öffentlichen Unternehmen in vier Kategorien:- Energiewende 2.0 - für Projekte, die neben derEnergieeffizienzsteigerung weitere positive Wirkungen für dasEnergiesystem entfalten- Energieeffizienz: von clever bis digital - für Projekte mitklassischen Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zu digitalenLösungen- Energiedienstleistungen und Energiemanagement - für Projekte,die mithilfe eines Energiemanagementsystems oder einesDienstleisters umgesetzt wurden - bewerben können sich sowohldie Unternehmen als auch die Dienstleister- Publikumspreis: Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz -die schlüssig darstellen, wie Energieeffizienz zukünftiggesteigert werden kann. Diese Kategorie zeichnet - im Gegensatzzu den anderen - Konzepte statt bereits umgesetzte Projekte aus.Alle Wettbewerbsbeiträge werden anhand der KriterienEnergieeinsparung, Klimaschutzrelevanz, Wirtschaftlichkeit sowieInnovationsgrad und Übertragbarkeit bewertet. Die Konzepte für denPublikumspreis sollten insbesondere durch ihre fachlichen Ansätze undMarktreife überzeugen.Preisverleihung auf dena-Kongress 2018Die Gewinner der vier Kategorien werden im Rahmen desdena-Kongresses am 26. November 2018 in Berlin ausgezeichnet. Diedrei nominierten Unternehmen für den Publikumspreis werden ihreKonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz auch vor Ort auf demKongress präsentieren. Das Publikum wird dann in einer Abstimmungentscheiden, welches Konzept diesen Preis erhält.Der Energy Efficiency Award 2018 wird gefördert durch dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und steht unterder Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Die Premium-Partner Danfoss und KfW unterstützen die internationaleAuszeichnung.Alle Informationen zum Wettbewerb und zu den Preisträgern derletzten Jahre unter www.EnergyEfficiencyAward.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Tom Raulien, Chausseestraße 128a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-652, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:raulien@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell