Energy Efficiency Award 2019: Bewerbung ab sofort möglich

Berlin (ots) -- Private und öffentliche Unternehmen können sich in vierKategorien bewerben- Wettbewerbsbeiträge bis 30. Juni 2019 online einreichen- Preisgelder von insgesamt 30.000 EuroDie Deutsche Energie-Agentur (dena) sucht Erfolgsprojekte, die denEnergieverbrauch und die klimarelevanten Emissionen in Unternehmenmessbar mindern. Im Mittelpunkt des international ausgeschriebenenAwards stehen innovative und erfolgreiche Ansätze fürEnergieeffizienzsteigerungen, die gut auf weitere Unternehmenübertragen werden können. Die besten Wettbewerbsbeiträge prämiert diedena mit dem Energy Efficiency Award 2019, der mit Preisgeldern voninsgesamt 30.000 Euro dotiert ist. Die Preisverleihung findet auf demdena Energiewende-Kongress im November in Berlin statt. Der Awardsteht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier und wird durch die Partner Danfoss und KfW unterstützt.Interessierte Unternehmen können sich bis 30. Juni 2019 über dieWebseite www.EnergyEfficiencyAward.de in einer der vierWettbewerbskategorien bewerben. Teilnehmen können Unternehmenjeglicher Größe und Branche aus dem In- und Ausland.Zur Auswahl stehen vier WettbewerbskategorienDie Kategorien stehen für wichtige Stellschrauben der Energiewendeund zeigen die Bandbreite der Möglichkeiten, mit denen Industrie,Gewerbe und öffentliche Unternehmen ihre Energieeffizienz steigernkönnen. Gesucht werden Beiträge für vier Kategorien:Energiewende 2.0 - Projekte, die neben derEnergieeffizienzsteigerung weitere positive Wirkungen für dasEnergiesystem entfalten.Energieeffizienz: von clever bis digital - Projekte mitklassischen Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zu digitalen Lösungen.Energiedienstleistungen und Energiemanagement - Projekte, die mitEnergiemanagement oder einem Dienstleister umgesetzt wurden. Bewerbenkönnen sich sowohl die Unternehmen als auch die DienstleisterPublikumspreis: Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz -Konzepte, die schlüssig darstellen, wie Energieeffizienz gesteigertwerden kann und deren Ansatz durch Marktreife überzeugt. DieseKategorie zeichnet - im Gegensatz zu den anderen - Konzepte stattbereits umgesetzte Projekte aus.Alle eingereichten Energieeffizienzprojekte und Konzepte bewerteteine Expertenjury anhand der Kriterien Energieeinsparung,Klimaschutzrelevanz, Wirtschaftlichkeit sowie Innovationsgrad undÜbertragbarkeit. Eine Shortlist mit den nominierten Projekten wirddie dena Anfang Oktober 2019 veröffentlichen.Preisverleihung auf dena Energiewende-Kongress 2019Die Gewinner aller vier Kategorien werden auf dem denaEnergiewende-Kongress am 25. November 2019 in Berlin ausgezeichnet.Die drei nominierten Unternehmen für den Publikumspreis werden ihreKonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz auch vor Ort auf demKongress präsentieren. Das Publikum wird dann in einer Abstimmungentscheiden, welches Konzept den Preis erhält.Den Energy Efficiency Award vergibt die dena seit 2007. Derinternationale Wettbewerb wird gefördert durch das Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie (BMWi).Alle Informationen zur kostenfreien Teilnahme, dieTeilnahmebedingungen, das Onlinebewerbungsformular, Antworten aufhäufig gestellte Fragen sowie Informationen zu den Preisträgern derletzten Jahre finden sich unter www.EnergyEfficiencyAward.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Tom Raulien, Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-652, Fax: +49 (0)30 66 777-699E-Mail: raulien@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell