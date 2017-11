Energy Efficiency Award 2017: ALDI, AIXTRON und FLVW erhalten Energieeffizienzpreis (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Berlin (ots) -- Einzelhandelskette, Maschinenbauunternehmen und Sportverbandzeigen innovative Lösungen für die Umsetzung der integriertenEnergiewende in UnternehmenDie Deutsche Energie-Agentur (dena) hat auf ihrem Kongress denEnergy Efficiency Award 2017 an herausragendeEnergieeffizienzprojekte in privaten und öffentlichen Unternehmenverliehen. Prämiert wurden die Einzelhandelskette ALDI SÜD, dasMaschinenbauunternehmen AIXTRON und der Fußball- undLeichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Der Publikumspreis ging anden Maschinenbauer Krones - Werk Steinecker. Die internationaleAuszeichnung ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiertund steht unter der Schirmherrschaft von BundeswirtschaftsministerinBrigitte Zypries. Der Award zeigt Erfolgsgeschichten aus Unternehmen,die die Energiewende aktiv mitgestalten und dabei Lösungenentwickeln, die den eigenen Betrieb fit für die Energiezukunftmachen.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, verwieswährend der Preisverleihung auf die wichtige Rolle der Unternehmenbei der Steigerung der Energieeffizienz und der Erreichung derdeutschen Klimaschutzziele. "Der Energy Efficiency Award zeigteindrucksvoll, wie sich Klimaschutz und Energieeffizienz mitunternehmerischem Handeln vereinbaren lassen. Die Preisträgerbegreifen Energieeffizienz als einen Wettbewerbsvorteil und leistengleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die Senkung klimaschädlicherEmissionen."Der Energy Efficiency Award 2017 wird vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und durch die Premium-PartnerDanfoss GmbH und KfW unterstützt.Unternehmensgruppe ALDI SÜD gewinnt in Kategorie Energiewende 2.0Das Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (NRW)überwacht an allen Standorten seine Energieverbräuche mithilfe eineszertifizierten Energiemanagementsystems und setzt im Zuge vonFilialmodernisierungen großflächig auf den Einsatz energieeffizienterTechnologien, unter anderem in der Kühltechnik und bei derBeleuchtung. Das integrierte Energiemanagementsystem von ALDI umfasstneben Effizienzmaßnahmen 1.250 installierte Photovoltaikanlagen zurEigenstromnutzung und Stromtankstellen für Elektroautos an 50Standorten. Damit kombiniert die UnternehmensgruppeEffizienzsteigerungen mit erneuerbaren Energien.AIXTRON SE, unterstützt von SPIE Energy Solutions GmbH, überzeugtin Kategorie Energieeffizienz 4.0Das Maschinenbauunternehmen aus Herzogenrath (NRW) nutzt diedigitale Messung und Fernüberwachung von Energiedaten zurkontinuierlichen Effizienzsteigerung. Der Contractor SPIE EnergySolutions analysiert auf dieser Datenbasis die Energieverbräuche, umEnergieeffizienzmaßnahmen bei AIXTRON vorzuschlagen und umzusetzen.So konnten insbesondere bei der Erzeugung von Kälte und Wärmebedeutende Energieeffizienzpotenziale gehoben werden. Große Teile desjährlichen Kühlenergiebedarfs werden heute durch eine hochmoderneTurbokältemaschine mit intelligenter Steuerung bereitgestellt.AIXTRON nutzte die Chancen der Digitalisierung und zeigt, welcheWirkung sie bei der Steigerung der Energieeffizienz entfalten kann.Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), unterstütztvon WILO SE, wird Preisträger in der Kategorie Energiemanagement und-dienstleistungenUnter dem Motto "Rote Karte für Energiefresser" entschied sich derFLVW für den Einsatz energieeffizienter Heizungspumpen an denStandorten SportHotel, SportSchule und SportCongressCenter desVerbandes. Die neu eingebauten Hocheffizienzpumpen zeichnen sichdurch einen optimierten und bedarfsgeregelten Betrieb aus undermöglichen so ab dem ersten Tag eine signifikante Senkung derEnergiekosten. Das Pumpenaustauschprojekt wurde von WILO mit einemKooperationspartner für Crowdlending - einer speziellen Form derVermittlung von Privat- und Unternehmenskrediten - durchgeführt undzeigt damit einen innovativen Ansatz für die Finanzierung vonEnergieeffizienzmaßnahmen.Erstmals konnten sich Unternehmen mit Konzepten für denPublikumspreis des Energy Efficiency Award 2017 bewerben. Dasanwesende Fachpublikum votierte in einer Live-Abstimmung während derPreisverleihung für die Vergabe des Publikumspreises an denMaschinenbauer Krones - Werk Steinecker für das Konzept einerenergetisch autarken Brauerei, die sich dank der Verwertung ihrerReststoffe selbst mit thermischer und elektrischer Energie versorgenkann.Über den Energy Efficiency AwardSeit 2007 vergibt die dena die Auszeichnung, um herausragendeEnergieeffizienzprojekte und Leistungen in das Blickfeld derÖffentlichkeit zu stellen. 