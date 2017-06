Energy Depot erhält den ees AWARD 2017 für das CENTURIO Energiespeichersystem

Konstanz (ots) - Die Produktneuheit CENTURIO Energiespeichersystemdes Konstanzer Unternehmens Energy Depot Deutschland GmbH wurde am31.05.2017 im Rahmen der ees europe und der Intersolar 2017 alsinnovativste Lösung zur Speicherung elektrischer Energie mit demrenommierten ees AWARD 2017 ausgezeichnet.Die Jury würdigte vor allem die integrierte Notstromfunktion undInselfähigkeit des dreiphasigen Systems. Die umfassende Ausstattungder Komponenten und die in allen Lastniveaus hohen Wirkungsgradeüberzeugen beim Einsatz des CENTURIO-Energiespeichersystems.Das Energiespeichersystem CENTURIO besteht aus dem gleichnamigenHybrid-Wechselrichter, den DOMUS Batterien, sowie dem VECTIS SmartPower Switch und lässt neben der Anbindung einer Photovoltaikanlageauch die direkte Anbindung an das Stromnetz zu. So kann die durchSonnenlicht erzeugte Energie optimal in den Batteriemodulengespeichert und bei Bedarf genutzt werden, überschüssige Energie wirdin das Stromnetz eingespeist.Die individuelle Skalierbarkeit, sowie die Möglichkeit, das Systemsowohl im Netzparallel- als auch im Inselbetrieb zu nutzen,ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Eigenheim,Mehrfamilienhaus und als Verbund mehrerer Systeme auch in kleinen undmittelständischen Unternehmen.Durch die zuverlässige Leistung des Hochvolt-Batteriesystems undeinem auf alle Komponenten innovativ abgestimmten Design werdenSystemwirkungsgrade von 95,4% erzielt. Auch bei Teillast von nur 10%der Nennleistung erreicht der Wechselrichter einen Wirkungsgrad vonüber 97%."Wir freuen uns sehr, diese besondere Auszeichnung entgegen nehmenzu dürfen. Bei der Entwicklung unserer Produktneuheit CENTURIO habenwir nicht nur besonders auf die Abstimmung der Komponenten im Systemgeachtet, sondern unseren Fokus auch auf die umfassende Funktion derEinzelkomponenten gelegt, wie zum Beispiel die integrierteNotstromfunktion und den sofortigen Lastabgleich aller Phasen. Dahermotiviert uns die Jury-Entscheidung zum ees AWARD 2017, unserenaktuellen Entwicklungskurs beizubehalten und ganzheitlichentwickelte, innovative Produkte anzubieten.", erklärtGeschäftsführer Roland Burkhardt.Die Serienproduktion des Energiespeichersystems CENTURIO beginntderzeit in Konstanz. Die Auslieferung aktueller Bestellungen erfolgtab August 2017.Über den ees AWARDDer ees AWARD, der seit 2014 ausgelobt wird, zeichnet wegweisendeProdukte und Lösungen für die stationäre und mobile Speicherungelektrischer Energie aus. Die Bandbreite der Innovationen umfasst diegesamte Wertschöpfungskette innovativer Batterie- undEnergiespeichertechnik - von der Komponente über die Fertigung bishin zur konkreten Anwendung und Geschäftsmodellen.Über die Energy Depot Deutschland GmbHDie Energy Depot Deutschland GmbH mit Sitz in Konstanz entwickeltund produziert hocheffiziente Energiespeichersysteme fürNetzparallel- und Inselbetrieb. Das Unternehmen wurde 2014 von RolandBurkhardt gegründet. Der Solarexperte und Gründer der SolarfirmaSunways arbeitete bereits 1985 am Photovoltaik-Lehrstuhl derUniversität Konstanz an der Forschung von Solarzellen.Pressekontakt:Energy Depot Deutschland GmbHPeter WinterProduktmanagementBlarerstr. 5678462 KonstanzEmail: peter.winter@energydepot.deOriginal-Content von: Energy Depot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell