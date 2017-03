Energizer Holdings ernennt Robin Vauth zum Chief Business Officer International (FOTO)

St. Louis (USA) (ots) -Energizer Holdings, Inc., der Spezialist für Batterien undBeleuchtung, hat Robin Vauth (50) zum neuen Chief Business OfficerInternational ernannt. Er gehört damit dem Konzernvorstand an. Vauthwar im Konzern zuvor als Vice President Europe tätig. In seiner neuenPosition folgt er auf Patrick Hédouin, der in den Ruhestand gegangenist. In seiner neuen Funktion zeichnet sich Vauth für dasinternationale Geschäft von Energizer in Europa, dem Mittleren Osten,Afrika, Asien sowie dem Pazifikraum verantwortlich."Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe", sagtVauth. "Wir sind heute international einer, wenn nicht sogar derführende Innovationstreiber der Branche. Daran möchte ich anknüpfenund nun auch über Europas Grenzen hinaus dazu beitragen, die Positionvon Energizer weiter auszubauen."Robin Vauth begann seine Karriere 1994 im Marketing von WilkinsonSword. 1996 wechselte er zu Kellogg und übernahm im Anschluss dieVertriebsleitung für Deutschland bei L´Oréal sowie dieGeschäftsführung für Lancôme. 2007 kehrte er als Business Directorzum Energizer-Konzern zurück und bekleidete dort mehrere regionalePosten, bevor er im Juli 2015 zum Vice President Europe ernanntwurde.Diese Position besetzt künftig Johan Rasmusson, der zuvor alsGeschäftsführer für die Regionen Nord-Europa (Großbritannien, Irlandund Skandinavien) verantwortlich war. Auf Rasmussons Position rücktJens Stimpel nach, früher Geschäftsführer für Polen, Zentraleuropa,Spanien, Benelux, Griechenland und Israel.Über Energizer HoldingsEnergizer Holdings, Inc. ist einer der weltweit führendenHersteller von Batterien, Taschenlampen und Laternen. Darüber hinauserwarb Energizer vor kurzem HandStands Holding Corporation, einenführender Hersteller und Vermarkter von Fahrzeugreinigungs- und-Duftprodukten. Weitere Informationen unter:www.energizerholdings.comPressekontakt:komm.passion GmbHFrederic BollhorstHimmelgeister Straße 103-10540225 DüsseldorfTel. +49 (211) 600 46 230Fax. +49 (211) 600 46 200Frederic.Bollhorst@komm-passion.deOriginal-Content von: Energizer Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell