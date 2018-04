Energiewende zum Anfassen / Wirtschaftssenatorin Ramona Pop eröffnet Lidl-Schaufensterfiliale des Energie-Forschungsprojekts WindNODE (FOTO)

Berlin (ots) -Die Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energieund Betriebe, Ramona Pop, hat heute die Lidl-Schaufensterfiliale desEnergie-Forschungsprojekts WindNODE in Berlin-Schöneberg eröffnet.Sie informierte sich über das Engagement der Schwarz Gruppe mitseinen Handelsunternehmen Lidl und Kaufland, erneuerbare Energieneffizienter zu nutzen und das Stromnetz zu stabilisieren."Durch WindNODE haben wir spannende Energiewendeorte in der Stadt,die anschaulich machen, wie durch Digitalisierung, Sektorkopplung undPartizipation die Städte einen entscheidenden Beitrag zum Gelingender Energiewende leisten. Ich freue mich, dass die Schwarz GruppeProjektpartner dieses Forschungsprojektes ist. Mit diesem Engagementgibt das Unternehmen wichtige Impulse für die Zukunft der Energie inBerlin und darüber hinaus", sagte Ramona Pop.Im Gespräch mit Vertretern von Lidl und Kaufland sowie deminternen Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe, GreenCycle,erkundigte sich die Wirtschaftssenatorin, wie sich das Unternehmenbei diesem Projekt konkret einbringt. "Im Rahmen von WindNODEanalysieren und optimieren wir die Energieverbräuche in unserenFilialen so, dass wir erneuerbare Energien dann nutzen, wenn dieseverfügbar sind. So vermeiden wir Abschaltzeiten und gestalten dieEnergiewende aktiv mit", so Thomas Kyriakis, Geschäftsführer vonGreenCycle. "Für uns steht der Kunde und damit der effizienteFilialbetrieb im Vordergrund. Daher brauchen wir beim ThemaRessourceneinsatz und Steuerung die Politik als Partner an unsererSeite. Denn nur mit klaren Rahmenbedingungen können wir unserEngagement langfristig erfolgreich umsetzen."Schwarz Gruppe informiert in Schaufensterfilialen über ihrEngagement"Lösungen, die wir hier in Berlin entwickeln, könnten später inrund 3.200 Lidl-Filialen deutschlandweit zum Einsatz kommen. Wirwollen Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt übernehmen undheute für morgen handeln", sagt Wolf Tiedemann, in derGeschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für dieZentralbereiche. Einige Zukunftslösungen konnte die Senatorin bereitsheute besichtigen. Sie informierte sich über einen Batteriespeicherim Außenbereich der Filiale. Dieser dient der Stabilisierung derEnergienetze. Mit einer Kapazität von ca. 250 kWh und einer Leistungvon ca. 100 kW kann er die Filiale theoretisch bis zu fünf Stundenkomplett mit Strom versorgen. In der Filiale erklärt ein interaktives3D-Modell anschaulich und leicht, wie die Filialen zukünftig mitStrom aus erneuerbaren Energien versorgt werden könnten. ZweiTouchscreens informieren über die Forschungsschwerpunkte von WindNODEsowie die zukünftige Funktionsweise der Filialtechnik. So erfahrenKunden u.a., wie die Energiewende für frische Luft in der Filialesorgt oder das Gebäude zum Energiespeicher wird.E-Ladesäulen auf Parkplätzen: Beitrag zur Mobilität der ZukunftEinen weiteren Schwerpunkt des Besuchs bildete das ThemaE-Mobilität. Als Beitrag zur Mobilität der Zukunft betreibt dieSchwarz Gruppe europaweit bereits heute über 500 Ladesäulen fürElektrofahrzeuge. Dabei wurde bislang so viel Energie getankt, dassein E-Auto der Mittelklasse mehr als 200-mal um die Erde fahrenkönnte."Wir freuen uns, dass wir mit der Senatorin auch über unserverstärktes Engagement in Sachen E-Mobilität in Berlin sprechenkonnten", sagt Jörg Dahlke, der als Geschäftsleiter Bau Internationaldas Thema E-Mobilität bei Kaufland betreut. "Wir haben bei Kauflandbereits über 50 Ladestationen gebaut und realisieren dieses Jahr nochweitere 50 Standorte, natürlich auch in der Hauptstadt. Damit tragenwir dazu bei, die Technologie flächendeckend verfügbar zu machen."Über das Forschungsprojekt WindNODEDie Schwarz Gruppe mit seinen Handelsunternehmen Lidl und Kauflandist aus dem Bereich Handel exklusiver Partner des vomBundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekts fürintelligente Energie WindNODE. Das Projekt umfasst alle ostdeutschenBundesländer inklusive Berlin. Ziel ist es, große Mengen erneuerbarenStroms in das Energiesystem zu integrieren und zugleich dieStromnetze stabil zu halten. Über 70 WindNODE-Partner arbeitengemeinsam an übertragbaren Musterlösungen, die auch außerhalb derWindNODE-Region die Energiewende voranbringen können. WeitereInformationen unter: www.windnode.dePressekontakt:Schwarz Zentrale Dienste KGUnternehmenskommunikationTelefon: +49 (0) 7132 307027E-Mail: gertrud.bott@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Zentrale Dienste KG, übermittelt durch news aktuell