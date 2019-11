Energiewende und Klimaschutz: dena-Chef Kuhlmann plädiert für neuen ökonomischen Rahmen und gemeinsame Kraftanstrengung

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - dena Energiewende-Kongress 2019 bietet Debattenforum für aktuelleHerausforderungenWenige Tage vor Beginn des Energiewende-Kongresses der Deutschen Energie-Agentur(dena) hat der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung Andreas Kuhlmann Politikund Wirtschaft dazu aufgerufen, die Gestaltung eines neuen ökonomischen Rahmensfür Energiewende und Klimaschutz mit Nachdruck zu verfolgen. Das Klimapaket derBundesregierung enthalte viele gute Ansätze, aber für das Klimaziel 2030 oderdie Klimaneutralität bis 2050 reichten diese sicher noch nicht aus. Beischwierigen Herausforderungen wie dem Einbruch der Windindustrie und dem Ausbauder erneuerbaren Energien in Deutschland bedürfe es zudem einer gemeinsamenKraftanstrengung der Akteure in Bund, Ländern und Kommunen.Andreas Kuhlmann sagte dazu: "Die Klimaschutzpolitik hat Fahrt aufgenommen.Klimaschutzgesetz, Brennstoffemissionshandel, Kohleausstieg und die vielfältigenEinzelmaßnahmen und steuerlichen Regelungen für die unterschiedlichen Sektoren -alles das ist entscheidend für die integrierte Energiewende und den Klimaschutz.Aber es fehlt noch an Vertrauen in die Wirkung der Maßnahmen und anverlässlichen Strukturen für deren Umsetzung. Einzelne geplante Regelungen sindsogar kontraproduktiv: So gefährden die angekündigten rigiden Abstandsregelungenfür Windkraftanlagen das Ausbauziel für erneuerbare Energien. An vielen Stellenscheint die Versuchung noch immer groß, an einer Politik der Einzelsteuerungfestzuhalten. Förderprogramme und Vorschriften allein werden aber kaum diewirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik anstoßen, die es braucht. Ob dieim Klimaschutzgesetz angelegten Regeln zur Nachsteuerung in den Sektoren diesenTrend verstärken oder Raum für eine wirkliche Veränderung des ökonomischenRahmens schaffen, wird sich erst noch zeigen müssen. Das gerade gelernteZusammenspiel der Sektoren in der integrierten Energiewende sollte in Zukunft imVordergrund stehen.Für einen wirksamen neuen ökonomischen Rahmen für Energiewende und Klimaschutzist noch viel zu tun. Mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung für Sektoren wieVerkehr und Gebäude und dem angedachten geringfügigen Absenken der EEG-Umlagesind erste zaghafte Schritte gemacht. Doch die bislang geplanten Entlastungs-und Belastungsschritte werden kaum ausreichend Lenkungswirkung entfalten. Esbleibt die große Herausforderung, das gesamte System an Steuern, Abgaben undUmlagen für die vor uns liegende Phase von Energiewende und Klimaschutz neuauszurichten. Ziel sollte es dabei sein, Dynamik für neue Technologien undGeschäftsmodelle zu entfalten und gleichzeitig insbesondere die mittelständischeIndustriestruktur Deutschlands nicht zu überfordern. Dafür braucht es einenkühlen Kopf, die Bereitschaft zum Dialog auf allen Seiten und den Willen, Kräftezu bündeln und breite Allianzen zu bilden, wenn es mal schwierig wird, zumBeispiel aktuell beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit Panik werden wirnicht erfolgreich sein.Über diese wie viele andere Zukunftsfragen möchten wir auf dem denaEnergiewende-Kongress sprechen. Der Moment könnte kaum spannender sein: mittenin der Diskussion über das Klimapaket der Bundesregierung, kurz vor demUN-Klimagipfel in Madrid und wenige Monate vor DeutschlandsEU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Ich freue mich sehr auf dieVorträge, Gespräche und Diskussionen."Im Fokus: Integrierte Energiewende, Integrierte Infrastruktur, InnovationDie zehnte Ausgabe des dena Energiewende-Kongresses bietet viele Ansatzpunkte,die Leitfrage nach einem neuen ökonomischen Rahmen zu diskutieren. DreiThemenstränge gliedern das Programm: Integrierte Energiewende, IntegrierteInfrastruktur und Innovation. Es geht unter anderem um grüne Finanzierung undWärmewende, Biogas und Powerfuels, Strom- und Gasnetze, neue Geschäftsmodelleund künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und Akzeptanz. Wie kann diePolitik sicherstellen, dass ausreichend Flächen für neue Wind- und Solaranlagenverfügbar sind und dass Altanlagen weiter genutzt werden, auch wenn sie aus derEEG-Umlage fallen? Was braucht es für eine integrierte Planung derEnergie-Infrastrukturen? Wie lässt sich ein globaler Markt für grünenWasserstoff und weitere strombasierte, erneuerbare Kraft-, Brenn- undGrundstoffe aufbauen? Welche Trends zeichnen sich in Städten für die integrierteEnergiewende ab? Und bedeutet Klimaschutz auch, dass sich die Gesellschafts- undWirtschaftsordnung ändern muss?Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung für den zehnten denaEnergiewende-Kongress am 25. und 26. November im bcc Berlin Congress Centerunter www.dena-kongress.de.Hinweis für Redaktionen: Für die Akkreditierung ist ein gültiger Presseausweiserforderlich. Weitere Informationen unter www.dena-kongress.de/anmeldung.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Dr. Philipp Prein,Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin | Tel: +49 (0)30 66 777-641, Fax:+49 (0)30 66 777-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell