Energiewende für Zuhause: Naturstrom bietet Photovoltaikanlagen- und Stromspeicher-Lösung an

Düsseldorf (ots) - Über 1,5 Millionen Solaranlagen erzeugen inDeutschland jeden Tag sauberen Strom - und können zu Spitzenzeitenbis zu 50 Prozent des bundesweiten Stromverbrauchs abdecken. Baldkönnten es noch mehr sein: Denn die Photovoltaikanlagen und Speicherwerden immer leistungsstärker und wirtschaftlicher. Mit demNATURSTROM SonnenDach und SonnenSpeicher können Verbraucherinnen undVerbraucher jetzt hausgemachten Strom beziehen, ohne dieAnfangskosten stemmen oder sich um die Wartung kümmern zu müssen."Mit dem NATURSTROM SonnenDach und SonnenSpeicher helfen wirunseren Kundinnen und Kunden, ihre persönliche Energiewende mitminimalem Aufwand direkt im eigenen Haus zu realisieren", freut sichOliver Hummel, Vorstand der NATURSTROM AG. "Den eigenen Ökostrom zuerzeugen und auch zu speichern macht Erneuerbare Energien hautnaherlebbar und wird wegen der stark fallenden Speicherkosten auchökonomisch immer attraktiver."NATURSTROM übernimmt dabei alle Aufgaben: von der Errichtung derAnlagen über die Betriebsführung bis hin zur Versicherung. Auch dieInvestitionskosten trägt der nachhaltige Energieversorger -NATURSTROM verpachtet die Solaranlagen und den Speicher nach derErrichtung an den Kunden. Der Pachtvertrag mit konstanten monatlichenRaten ist auf 18 Jahre ausgelegt. Und wer lediglich einePhotovoltaikanlage ohne Speicher erhalten möchte, findet dafür unterwww.naturstrom.de/sonnendach ebenfalls ein Angebot.Egal, wie sich Kundinnen und Kunden entscheiden: DieStromversorgung ist bei jedem Wetter gesichert und jederzeit zuhundert Prozent erneuerbar. Auf dem SonnenDach erzeugter Strom wirdbei Bedarf direkt vor Ort verbraucht. Überschüssiger Strom lädt denSpeicher. Ist dieser voll, wird der Überschuss ins Netz eingespeistund durch den Netzbetreiber nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz(EEG) vergütet. Decken Photovoltaikanlage und Speicher denStrombedarf nicht vollständig ab, wird automatisch naturstrom aus demStromnetz eingespeist.Die verwendeten Photovoltaikmodule, Wechselrichter undStromspeicher stammen von Qualitätsherstellern. Installiert werdenalle Anlagen von lokalen Handwerkern, so dass keine langenAnfahrtswege entstehen. "Eigenheimbesitzer, die sich mit Sonnenstromselbst versorgen wollen, mussten bislang nicht nur dieInvestitionskosten tragen, sondern auch unter der Vielzahl vonAnlagen- und Speicherherstellern und deren Produkten auswählen", soLaura Friedrichs, Projektmanagerin des neuen Angebots. "Wir wollenunseren Kundinnen und Kunden diesen Aufwand abnehmen, daher haben wirfür SonnenDach und SonnenSpeicher basierend auf unserer langjährigenErfahrungen im Bereich Erneuerbarer Energien geeignete Anlagenpaketefür die jeweilige individuelle Situation zusammengestellt."Ökostrom selbst erzeugen und speichern: Das bedeutet, direkt zusehen, wo der Strom herkommt. Es bedeutet langjährig kalkulierbare,günstigere Strompreise. Und unmittelbaren Umweltschutz: Denn durcheine dezentrale Energieversorgung und den Eigenverbrauch von Stromwerden die Stromnetze entlastet und es müssen weniger neueStromtrassen gebaut werden. "Gemeinsam mit unseren Kundinnen undKunden steigern wir den lokalen Anteil erneuerbarer Energien", soOliver Hummel. "Und treiben so die dezentrale Energiewende voran -eines unserer Kernziele".SonnenDach und SonnenSpeicher bietet NATURSTROM ab sofort an. Obsich ein Dach für die Installation einer Photovoltaik-Anlage eignet,können Interessierte mit einem Online-Rechner auf derNATURSTROM-Website unter www.naturstrom.de/solardach prüfen. Hiererfahren sie auch die optimale Anlagengröße für ihr Dach, denindividuelle Anlagenpreis und den erwarteten Kostenvorteil gegenüberihrer bisherigen Belieferung.Pressekontakt:Miriam Ersch-ArnoldsPresse und MedienTel +49 211 77900-362Fax +49 211 77900-599E-Mail ersch@naturstrom.deNATURSTROM AGParsevalstraße 1140468 DüsseldorfOriginal-Content von: NATURSTROM AG, übermittelt durch news aktuell