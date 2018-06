Die Energiewende braucht flüssige Energieträger / Leitstudie der dena

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Hamburg (ots) - Klimafreundlich erzeugte synthetischeEnergieträger, wie zum Beispiel E-Fuels, werden zukünftig einenentscheidenden Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Das isteines der Ergebnisse der von der Deutschen Energie-Agentur (dena)präsentierten Leitstudie Integrierte Energiewende. "Indem sie dieRolle nahezu treibhausgasneutraler flüssiger Energieträger für dieZukunft anerkennt, trägt die dena-Studie zu mehr Realismus in derDebatte bei und zeigt, wie wichtig es ist, den Klimaschutz mit einembreiten Technologiemix anzugehen. Als flüssige Energieträger könntenE-Fuels schrittweise bislang fossile Brenn- und Kraftstoffe, wie zumBeispiel Heizöl, Kerosin oder Diesel, ergänzen und auch alsAusgangsstoffe für die chemische Industrie bedeutsam sein",kommentiert Adrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärmeund Oeltechnik (IWO).Ein breiter Energiemix ist laut der dena-Leitstudie deutlichgünstiger als Szenarien, die einen hohen Grad an Elektrifizierungvorsehen. "Ein solcher Energiemix, der E-Fuels mit einschließt, istzudem der robustere Weg zu mehr Klimaschutz. Wenn zum Beispiel dieSteigerung der Modernisierungsquoten im Gebäudebereich ins Stockengerät, könnten mit weitgehend treibhausgasneutralen Brennstoffen dieCO2-Minderungsziele dennoch erreicht werden", so Willig."Flüssige Energieträger haben zahlreiche Vorteile: Sie besitzeneine hohe Energiedichte, lassen sich einfach speichern undtransportieren, und für ihren Einsatz steht bereits heute einehervorragende Infrastruktur bereit", erklärt Willig. "E-Fuelsermöglichen es, diese Vorteile langfristig weiter zu nutzen. Einwesentlicher Aspekt dabei ist, dass sie in den heute verfügbarenEffizienztechnologien wie der Brennwerttechnik oder inVerbrennungsmotoren ohne aufwändige Umrüstungen einsetzbar wären. Daserhöht die Chance auf eine breite Akzeptanz der Energiewende:Klimaschutz wird möglich, ohne Versorgungswege und Anwendungstechnikkostenintensiv umbauen zu müssen."