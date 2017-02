Die Energiewende auf einen Blick (FOTO)

Hamburg (ots) -Wie weit ist die Energiewende in Deutschland und wohin steuertsie? Eine Antwort mit den relevanten Daten und anschaulichen Grafikenliefert ab sofort ein sogenanntes Dashboard aufwww.energiewendebeschleunigen.de, der gemeinsamen Webseite von WWFund LichtBlick. Das Dashboard ähnelt einem digitalen Armaturenbrettim Auto oder Flugzeug. Auf einen Blick sieht man hier zum Beispielden aktuellen Stand der deutschen Treibhausgasemissionen, dentagesaktuellen Strommix oder die Zahl der deutschen Windkraft- oderPhotovoltaikanlagen.Außerdem lässt sich in dem Energiewende-Cockpit verfolgen, wiesich der Anteil der erneuerbaren Energien sowie der fossilen undatomaren bei der Bruttostromerzeugung in Deutschland in denvergangenen Jahren entwickelt hat. Auch über die Verbreitung vonElektroautos informiert das neue Instrument, sowie über die Zahl derUnternehmen, die von der EEG-Umlage befreit sind. Besondersinteressant ist der Vergleich der finanziellen Förderung für fossileund Atomenergie auf der einen und erneuerbare Energien auf deranderen Seite. Hier zeigt sich, dass Atom und Kohle bisher insgesamtdeutlich mehr Förderung erhalten haben als die erneuerbaren Energien.Das Dashboard richtet sich an Entscheider in Politik undWirtschaft genauso wie an Journalisten und Verbraucher, die dienötigen Zahlen und Fakten zur Energiewende im Blick behalten wollen -und zwar ohne umständliche Suche auf zahlreichen Seiten. Die Zahlendes Dashboards stammen aus anerkannten und fundierten Quellen, dieauf der Seite transparent dargestellt werden. Sämtliche Daten werdenvom Statistik-Online-Portal statista regelmäßig aktualisiert.www.energiewendebeschleunigen.de/dashboardEin Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie unterhttp://bit.ly/Energiewende-DashboardÜber LichtBlick und WWF:Das Energie- und IT-Unternehmen LichtBlick und dieNaturschutzorganisation WWF Deutschland wollen gemeinsam dieEnergiewende in Deutschland beschleunigen. Zusammen verfolgen sie dasZiel, Menschen für Veränderung zu begeistern und die enormen Chanceneiner erneuerbaren Energie-Zukunft sichtbar zu machen.Pressekontakt:Frank Krippner, LichtBlick, +49 40 6360 1485, E-Mail:frank.krippner@lichtblick.deLea Sibbel, WWF Deutschland, +49 30 311 777 467, E-Mail:lea.sibbel@wwf.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell