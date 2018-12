Energiewende-Start-ups empfehlen digitale Anlaufstelle für regulatorische Fragen

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) -- Start-up-Programm der dena identifiziert 45 Innovationsansätzefür die Transformation des EnergiesystemsDie Energiewende kann in Deutschland zum Innovationsbeschleunigerwerden und neue Geschäftsmöglichkeiten für junge Unternehmen bieten,wenn die Gesetzeslage stärker auf die Bedürfnisse von Start-upszugeschnitten wird und ihr Input zur Optimierung des regulatorischenRahmens Berücksichtigung findet. Das ist ein Fazit des Start UpEnergy Transition Laboratory (SET Lab) der Deutschen Energie-Agentur(dena), an dem seit Jahresbeginn rund 50 junge Unternehmenteilgenommen haben. Die Lösungsvorschläge aus dem SET Lab wurden am10. Dezember auf einer Dialogveranstaltung zum Projektabschluss inBerlin vorgestellt und diskutiert.Konkret haben die Start-ups in dem von der dena moderiertenProzess die vier energiewirtschaftlichen Themenbereiche Daten, Netzeund Assets, Markt und Handel sowie Wärmewende beleuchtet. Mitinsgesamt 45 Empfehlungen zur Verbesserung des Innovationsumfelds derEnergiewende wenden sich die Teilnehmer des SET Lab an politischeAkteure, den Gesetzgeber und den Markt.Ein themenübergreifender Vorschlag ist etwa die Einrichtung einerdigitalen Anlaufstelle für Start-ups zu regulatorischen Einzelfragen,technischen Richtlinien und Fördermöglichkeiten. Weiter wird eineverpflichtende Einbindung von Start-ups in die Gremienarbeitgefordert - zum Beispiel in Normierungsausschüssen. Neben allgemeinenVorschlägen zur Verbesserung des Umfelds von Start-ups imEnergiesystem werden in vier Diskussionspapieren und Factsheets auchdetaillierte Anregungen gegeben, etwa für die Schaffung einerBagatellgrenze für den Anschluss von dezentralenPhotovoltaik-Kleinstanlagen.Dialog zwischen Politik und Start-ups sollte ausgebaut werdenAndreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, ziehteine positive Bilanz: "Mit unserem Programm haben wir ein Jahr langden Dialog zwischen Start-ups und Politik gefördert und dabeifestgestellt, dass gerade im Energiebereich ein großer Bedarf anÜbersetzungsleistung zwischen Start-ups, Fachpolitikern und Behördenbesteht. Die dena hat den Teilnehmern nützliche Kontakte vermittelt,Start-ups zum komplexen regulatorischen Rahmen der Energiewirtschaftberaten und Regierungsvertretern Einblicke in neue Geschäftsmodellegegeben. Der intensive Austausch zwischen den Start-ups und denExperten des Bundeswirtschaftsministeriums wurde von beiden Seitenals sehr bereichernd wahrgenommen. Wir werden die Gedanken aus demDialog aufnehmen und mit einem konkreten Vorschlag auf diepolitischen Entscheidungsträger zugehen."Die dena empfiehlt, den mit dem SET Lab begonnenen Austauschfortzuführen. Zum einen gelte es, die erarbeiteten Themenschwerpunkteund Lösungsansätze weiterzuverfolgen und ihre Umsetzung zu prüfen;zum anderen sollten Start-ups zukünftig mit einer sorgfältigenregulatorischen Prüfung ("due diligence") unterstützt werden, in derdie Geschäftsmodelle im Hinblick auf die Skalierbarkeit im Markt undmit Bezug zu regulatorischen Rahmenbedingungen beleuchtet werden.Philipp Richard, dena-Projektleiter des SET Lab, ergänzt: "DasEinbinden von Start-ups mit ihren innovativen, teilweise sehrunkonventionell gedachten Lösungsansätzen liefert wichtige Beiträgefür die erfolgreiche Transformation des Energiesystems und dasErreichen der energie- und klimapolitischen Ziele derBundesregierung. Die Art und Weise, wie Politik, Experten undStart-ups im SET Lab diskutiert haben, zeigt, dass diese Form vonAustausch sehr wertvoll ist und ausgebaut werden sollte."Start Up Energy Transition Laboratory (SET Lab)Ziel des SET Lab ist es, den Wirtschaftsstandort Deutschland zustärken, indem junge und innovative Unternehmen ein Forum erhalten,um Lösungsansätze und Sichtweisen für die Weiterentwicklung desEnergiesystems zu präsentieren und mit Experten aus Politik undWirtschaft zu diskutieren. Das Projekt wurde vom Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages gefördert.Weitere Informationen zum SET Lab und den Lösungsvorschlägen unterhttps://bit.ly/2zSbTku.