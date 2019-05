Energiewende in Gebäuden: geea-Maßnahmenpaket bringt Klimaziele in Reichweite

Berlin (ots) -- Staatliche Förderung ist der größte Hebel- Weitere Potenziale in Beratung, Kommunikation und Ordnungsrecht- Kuhlmann drängt auf Diskussion über zusätzliche OptionenDie Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat einpolitisches Maßnahmenpaket vorgelegt, mit dem Deutschland im Jahr2030 im Wärmesektor Treibhausgasemissionen im Umfang von 13 MillionenTonnen zusätzlich einsparen kann. Es setzt vor allem aufFördermaßnahmen wie die lange angekündigte steuerliche Förderung fürprivate Hausbesitzer, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für dieImmobilienwirtschaft, mehr Förderung von Einzelmaßnahmen,Effizienzhäusern und Nichtwohngebäuden sowie das gezielteVorantreiben neuer Technologien. Gleichzeitig spielen Beratung undKommunikation sowie die Verbesserung des Ordnungsrechts eine zentraleRolle. Investoren, Hausbesitzer und Mieter sollten verstärkt über dieVorteile von Energieeffizienz informiert werden."Auch wenn der Gebäudebereich seine Treibhausgasemissionen seit1990 bereits um mehr als 40 Prozent reduziert hat: Mit Blick auf dieSektorziele der Bundesregierung bleibt der Handlungsbedarf gewaltig",sagt Andreas Kuhlmann, geea-Sprecher und Vorsitzender derGeschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena). "Diejährlichen Emissionen im Gebäudesektor sollen laut Klimaschutzplander Bundesregierung auf 72 Millionen Tonnen im Jahr 2030 sinken. Dasbedeutet eine Reduzierung um weitere fast 50 Millionen Tonnen - unddas in den nächsten zehn Jahren. Davon sind wir weit entfernt. Diebereits stattfindende Gebäudesanierung - Austausch von Heizungen undFenstern, neue Dämmung usw. - bringt erst eine Einsparung von rund 20Millionen Tonnen. Das geea-Maßnahmenpaket ermöglicht weitere 13Millionen Tonnen. Das schließt die Lücke noch nicht ganz, aber esbringt uns immerhin in Reichweite zu den Klimazielen und sollte raschumgesetzt werden. Entscheidend sind jetzt die Verhandlungen imKlimakabinett über das Klimaschutzgesetz 2030. Wir brauchen deutlichmehr Tempo im Gebäudesektor. Wenn wir die Klimaziele verfehlen,kommen hohe Kosten für Ausgleichszahlungen auf Deutschland zu."Verbleibende Lücke muss geschlossen werdenUm die über das geea-Maßnahmenpaket hinaus verbleibendeKlimaziellücke von 15 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten imGebäudesektor zu schließen, drängt Kuhlmann auf eine Diskussion überweitere Optionen. Diese können von einer beschleunigtenMarkteinführung von klimaneutralen, synthetischen Brennstoffen übereinen CO2-Preis bis hin zum Handel mit Energieeinsparzertifikaten imGebäudesektor reichen. Zudem seien weitere Klimaschutzpotenziale beiThemen absehbar, die zwar bereits diskutiert werden, aber nichtschnell genug vorankommen. Der geea-Sprecher nennt hier beispielhaftdie energetische Sanierung von Quartieren anstelle einzelner Häuser,Chancen durch Automatisierung und Digitalisierung im Gebäudebetrieboder auch die Entwicklung neuer Geschäfts- und Investitionsmodelle.Das politische Maßnahmenpaket der geea und Infografiken stehenonline unter www.geea.info/presse/pressemitteilungen/ zur Verfügung.Zur geeaDie geea ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss führenderVertreter aus Industrie, Forschung, Handwerk, Planung, Handel undEnergieversorgung. Das Ziel der geea ist, die Energieeffizienz inGebäuden in Deutschland durch Empfehlungen für die Politik undkonkrete Maßnahmen seitens der Wirtschaft zu verbessern. Die dena hatdie geea initiiert und koordiniert ihre Aktivitäten. WeitereInformationen zur geea und ihren Positionen unter www.geea.info.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Dr. Philipp Prein,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-641, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell