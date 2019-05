Berlin (ots) -Das Ergebnis ist eindeutig: Deutschlands Expert*innen aus demEnergie-, Bau- und Wohnensektor sehen die Umsetzung der Energiewendein Deutschland zunehmend als verfehlt an. Sie halten dieKlimaproteste unter dem Label "Fridays for Future" außerdem fürgerechtfertigt und richtig. Zu diesem Ergebnis kommt die jährlicheKlartext Energiewende-Umfrage im Vorfeld des größtenbundespolitischen Energiewende-Kongresses in Deutschland, denBerliner ENERGIETAGEN 2019.Im dritten Jahr der Umfrage, die einerseits eine Bewertung derStimmung im Land, andererseits aber gezielt auch die Umsetzung derEnergiewende in unterschiedlichen Gesellschaftsfeldern abfragt,lassen sich erstmals eindeutige Tendenzen erkennen. So wird derGesellschaft zwar attestiert, dass das Interesse an denKlimaneutralitätszielen der Bundesregierung im letzten Jahr starkgestiegen sei.Gleichzeitig sind die Zustimmungswerte zur ökonomischen,ökologischen und sozialen Ausgestaltung der Energiewende bei denFachleuten allerdings massiv eingebrochen. Unabhängig von derkonkreten Frage in diesem Bereich wählen jeweils rund 70 Prozent derBefragten hier negative Antwortoptionen.Die Ausgestaltung der Energiewende würde außerdem von derBevölkerung zunehmend als Belastung empfunden.Über 1.000 Fachleute aus dem Umfeld der Organisator*innen,Mitveranstalter*innen und Teilnehmer*innen der Energietage haben sichan der Umfrage zur Lage der Energiewende in diesem Jahr beteiligt.Unter ihnen Stakeholder aus unterschiedlichen Branchen mit Bezug zurEnergiewende: Vertreter*innen aus Bundes- und Landesministerien,Geschäftsführer*innen großer Unternehmen aus den verknüpftenSektoren, Vertreter*innen von Wissenschaftseinrichtungen, Spitzen vonBranchen-, Industrie- und Umweltverbänden sowie Fachleute aus derPlanung und Umsetzung.Pressekontakt:Alle Informationen zur Umfrage sowie die detaillierte Auswertunginkl. Grafiken zur Nutzung in der Berichterstattung finden Sie unterklartext.energietage.deAP: Robert VolkhausenHead of PR/EnergietageTel: (030) 2014 308 -26presse@energietage.deOriginal-Content von: Energie- und Umwelt-Managementberatung Pöschk / c/o Berliner ENERGIETAGE, übermittelt durch news aktuell