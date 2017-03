Die Energieversorgung der Zukunft und ein Jubiläum: das Rahmenprogramm der Intersolar Europe

München (ots) - Die Intersolar Europe (31. Mai bis 2. Juni) istauch 2017 erneut wichtigster Branchentreffpunkt für dieSolarwirtschaft und ihre Partner. Hersteller, Händler, Dienstleisterund Zulieferer diskutieren in München die neuesten Trends,Technologien und Produkte. Die Messe begleitet ein umfangreichesRahmenprogramm: Zu den Highlights in diesem Jahr zählen dieSonderschau Smart Renewable Energy, ein Französisch-DeutschesNetworking-Event oder der Intersolar AWARD, der sein 10. Jubiläumfeiert. Darüber hinaus bietet die Intersolar Europe Conference (30.bis 31. Mai) ein breites Themenspektrum, für das erstmals der neueChairman Dr. Pierre-Jean Alet verantwortlich zeichnet.Solarstrom ist im Trend. Der Bundesverband Solarwirtschaftverkündete im Januar, dass ein Meilenstein erreicht wurde: Weltweitsind Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 300 Gigawattpeak(GWp) installiert. 2016 waren nach Angaben des VerbandesSolarstromanlagen mit einer Nennleistung von rund 75 Gigawatthinzugekommen - rund 30 Prozent mehr als 2015. Auch aus Deutschlandkamen 2016 erfreuliche Nachrichten: Laut Bundesnetzagentur wurdenrund 51.900 neue Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 1,52GWp installiert. Im Vorjahr waren es noch 1,46 GWp. Experten haltenfür das laufende Jahr 2017 sogar einen Zubau von über 2 GWp fürmöglich. Ein exzellentes Marktumfeld für die Intersolar Europe 2017.Zehn Jahre Intersolar AWARD: Jubiläum und Spiegelbild einer ganzenBranche2017 feiert der Intersolar AWARD einen runden Geburtstag: zumzehnten Mal prämieren internationale Branchenverbände gemeinsam mitdem Veranstalter zukunftsweisende Ideen und neue Ansätze mit derwichtigsten und weltweit anerkannten Auszeichnung. Anhand derThemenfelder lässt sich gut ablesen, wie sich die Branche in denvergangenen Jahren weiterentwickelt hat. Lagen die Schwerpunkte inden ersten Jahren bei Qualitäts- und Effizienzsteigerung, ging esspäter um Optimierung von Komponenten. 2016 thematisierte die Branchezunehmend die Digitalisierung. 2017 setzt sich dieser Trend fort: Inder Kategorie Herausragende Solare Projekte wird erstmals das neueThemenfeld "Smart Renewable Projects" eingeführt. Die Verleihungfindet am 31. Mai 2017 um 17:00 Uhr auf dem Innovations- undAnwenderforum statt.Zudem wird erstmals der Award Energieversorger in der Energiewendeverliehen. Er zeichnet die innovativsten Energieversorger aufGrundlage einer Methode aus, die das Bonner Markt- undWirtschaftsforschungsunternehmen EuPD Research anhand einesQualitätsmodells zur objektiven Bewertung des Angebots derEnergieversorger entwickelt hat. Dieser Preis wird am 1. Juni 2017verliehen.Networking-Event bringt die deutsch-französische SolarindustriezusammenDie Energiewende wird auch in Frankreich mit einem ehrgeizigenZiel vorangetrieben: Bis 2030 sollen Erneuerbare Energien nahezu einDrittel der gesamten Stromversorgung ausmachen. Derzeit sind es rund20 Prozent. Grund genug also für die deutsche Solarindustrie, dieKooperation zu festigen. Mit drei starken Partnern untermauert dieIntersolar Europe die Zusammenarbeit: Das deutsch-französische Bürofür die Energiewende (DFBEW), Business France und das InstitutNational de l'Energie Solaire (INES) stellen sich in verschiedenenProgrammpunkten in der Messe vor. Besonders das internationaleVortrags- und Networking-Event am 1. Juni lädt Interessenten ein,sich auf dem Smart Renewable Energy Forum mit deutschen undfranzösischen Firmen über Themen wie Photovoltaik, innovativeEnergiespeicher und Smart Grids auszutauschen.Sonderschau Smart Renewable Energy blickt in die ZukunftWie sich neue Ansätze und Technologien in das Energiesystem derZukunft einfügen, erforscht die Infrastrukturplattform Energy Lab2.0. An dem Strukturprojekt arbeitet das Karlsruher Institut fürTechnologie (KIT) zusammen mit den Projektpartnern derHelmholtz-Gemeinschaft - dem Deutschen Zentrum für Luft- undRaumfahrt (DLR) sowie dem Forschungszentrum Jülich (FZJ). Die Partnerpräsentieren das Projekt auf der Sonderschau Smart Renewable Energy(Halle B2, Stand B2.140) und erläutern die Erforschung des komplexenZusammenspiels der Komponenten künftiger Energiesysteme. Das Themawird auch im Smart Renewable Energy Forum (Halle B2, Stand B2.313) am1. Juni aufgegriffen, das an allen Messetagen Konzepte undTechnologien für die dezentrale, smarte Energielandschaft bearbeitet.Von intelligenten Stromnetzen bis hin zu Großkraftwerken: DieIntersolar Europe ConferenceEin umfangreiches Themenspektrum hat sich die Intersolar EuropeConference in diesem Jahr auf die Agenda gesetzt. Die Konferenzbegleitet traditionell die Fachmesse und widmet sich 2017 neben demTrendthema Smart Renewable Energy vor allem PV Großkraftwerken. Diesestellen die Branche vor neue Herausforderungen bei Operation &Maintenance (O&M) und der Entwicklung effizienter Technologien.Darüber hinaus beschäftigt sich die Konferenz mitFinanzierungsmodellen für die PV-Industrie sowie den Auswirkungensinkender Preise von PV-Komponenten. Erstmals steht Dr. Pierre-JeanAlet der Konferenz als Chairman vor.Fachkundig geführte Messerundgänge für Architekten, Planer undInstallateureDas B2B-Fachmedium photovoltaik sowie die englischsprachigeWebseite pv Europe bieten kostenfreie Rundgänge über die Intersolarund die parallel stattfindende ees Europe, Europas größte Fachmessefür Batterien und Energiespeichersysteme, an. Die Guided Tours zuverschiedenen Themen richten sich an Architekten, Planer sowieInstallateure. Auf den etwa zweistündigen Rundgängen in deutscher undenglischer Sprache informieren fachkundige Guides über technischeNeuheiten bei Stromspeichern für private Anwendungen, Gewerbe undIndustrie, intelligente Leistungselektronik, smarte Solarmodule undMontagesysteme. Interessenten können sich unterhttp://www.photovoltaik.eu/guidedtours anmelden.Die Intersolar Europe 2017 findet vom 31. Mai bis 02. Juni auf derMesse München statt.Weitere Informationen zur Intersolar Europe finden Sie im Internetunter www.intersolar.deDie Träger der Intersolar EuropeTräger der Intersolar Europe sind die führenden Industrieverbändeder Solarbranche: der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e.V.als Exklusivpartner sowie die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie(DGS) e.V., die European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF),die International Solar Energy Society (ISES), und die PlattformPhotovoltaik-Produktionsmittel im Verband Deutscher Maschinen undAnlagenbau (VDMA-PV). Mit Unterstützung der SolarPower Europe.Über die IntersolarMit Veranstaltungen auf vier Kontinenten ist die Intersolar dieweltweite Leitmesse für die gesamte Solarwirtschaft und ihre Partner.Um den solaren Anteil an der Energieversorgung zu erhöhen, verbindetsie Menschen und Unternehmen aus aller Welt.Die Intersolar Europe findet jährlich auf der Messe München stattund konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Energiespeicher,Regenerative Wärme sowie Produkte und Lösungen für Smart RenewableEnergy. Die begleitende Intersolar Europe Conference vertieftausgewählte Themen der Messe und beleuchtet dabei vor alleminternationale Märkte, Finanzierung und zukunftsweisendeTechnologien. Die Intersolar Europe hat sich seit ihrer Gründung beiHerstellern, Zulieferern, Großhändlern und Dienstleistern alswichtigste Branchenplattform der Solarwirtschaft etabliert.Mit über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung bringt die Intersolar wiekeine andere Veranstaltung die internationalen Akteure derSolarwirtschaft aus den einflussreichsten Märkten zusammen. DieIntersolar Messen und Konferenzen finden in München, San Francisco,Mumbai, São Paulo und Dubai statt. Diese internationalenVeranstaltungen werden durch die Intersolar Summits ergänzt, dieweltweit in den neuen und wachsenden Solarmärkten stattfinden.Im Jahr 2017 findet parallel zur Intersolar Europe zum vierten Maldie ees Europe, Europas größte Fachmesse für Batterien undEnergiespeichersysteme statt. Gemeinsam mit der begleitenden ees Europe Conference deckt die Messe die gesamte Wertschöpfungskette innovativer Batterie- und Energiespeichertechnik ab.
Weitere Informationen über die Intersolar Europe finden Sie unter: www.intersolar.de
Veranstalter der Intersolar Europe sind die Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).