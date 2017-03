Die Energieversorgung Indiens auf effiziente Füße stellen: KfW unterstützt bei Reduktion des Energieverbrauchs

Frankfurt am Main (ots) -- KfW unterzeichnet Darlehensvertrag in Höhe von 200 Mio. EUR- Steigerung der Energieeffizienz bei Privathaushalten, Industrie,öffentlicher Infrastruktur und in der Landwirtschaft- Erhebliche CO2-Reduktionen beim drittgrößten Energiekonsumentenund Treibhausgasemittenten weltweitDie KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einenDarlehensvertrag mit der Energy Efficiency Services Limited (EESL) inHöhe von 200 Mio. EUR unterzeichnet. Die EESL verwendet dieFördermittel für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen inPrivathaushalten, öffentlichen Gebäuden, Straßenbeleuchtung(LED-Technologie), Wasserversorgung sowie in der Landwirtschaft(Austausch von Pumpen) und Industrie. Daneben bietet EESL seinenKunden auch eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen beim Einsparenan."Das Vorhaben bringt erhebliche CO2-Reduktionen des drittgrößtenEnergiekonsumenten und Treibhausgasemittenten weltweit. Mit dieseminnovativen Geschäftsmodell geht Indien neue Wege, um großvolumigeInvestitionen in Energieeffizienz zu fördern und ist damit auchinternational ein Vorreiter", sagte Dr. Norbert Kloppenburg, Mitglieddes Vorstands der KfW Bankengruppe.Das Vorhaben folgt auf das Programm "Energieeffizienz inöffentlichen Gebäuden und Infrastruktur", das durch die erfolgreicheUmsetzung des Domestic Efficient LED Lighting Programme (DELP) einejährliche Einsparung von etwa 600.000 Tonnen CO2 erreichte. Dasentspricht den Emissionen von rd. 70.000 indischen Haushalten.Insgesamt liegt die Höhe der Zusagen durch die BundesrepublikDeutschland für Energieeffizienzmaßnahmen in Indien bei 600 Mio. EUR,einschließlich der 50 Mio. EUR an EESL im Jahr 2014.EESL wurde 2010 als Joint Venture zwischen NTPC Limited, PowerFinance Corporation, Rural Electrification Corporation und POWERGRIDdurch das indische Energieministerium aufgebaut, um die Umsetzung vonEnergieeffizienzprojekten zu erleichtern. ESSL arbeitet alsEnergiedienstleister sowie als Anlaufstelle für Kapazitätsaufbaudurch staatlich ernannte Stellen, Energieversorger,Finanzinstitutionen und weitere Einrichtungen im Bereich derEnergieeffizienz. Es ist damit das erste Unternehmen dieser Art inSüdasien, sowie eines von wenigen weltweit, das ausschließlich fürdie Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen zuständig ist.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell