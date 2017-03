Energieversorger: Bitte aufwachen! Stromkunden wünschen sich neue Produkte und Dienstleistungen

Schwalbach (ots) - Fragt man die Verbraucher, stehen die Türen fürneue Geschäftsmodelle auf dem Energiemarkt weit offen. Ein großerTeil der Stromkunden zeigt sich bereit, innovative Angebote derEnergieversorger zu nutzen. Dies ist das Ergebnis der aktuellenStudie "Die Zukunft der Energie: Was Verbraucher wirklich wollen" derUnternehmensberatung AXXCON, für die 1.000 Verbraucher befragtwurden. "Weitgehend unabhängig vom Alter zeigen die Kunden einstarkes Interesse an neuen Versorgungs-, Erzeugungs-, Einkaufs- undPreismodellen", erklärt Dieter Murr, Partner und Energieexperte beiAXXCON.Öko ist TrumpfNoch beziehen die Kunden von ihrem Energieversorger vor allemCommodities (Strom, Gas, Wasser und Wärme). Die Studie zeigt jedoch,dass für Versorgungsunternehmen gute Chancen bestehen, ihreAngebotspalette zu erweitern. Wichtig dabei: der ökologische Aspekt.Diesen berücksichtigen nach eigenen Angaben acht von zehn Stromkundenbei der Wahl ihres Stromanbieters. Etwa jeder Dritte bezieht bereitsÖkostrom. Für die Eigenversorgung aus Sonnen- und Windenergieinteressieren sich 27 Prozent der Befragten. Was die Versorgung übereinen Nachbarschaftsverbund betrifft, können sich zwei Drittel derBefragten vorstellen, ihren Strom auf diese Weise unabhängig voneinem Unternehmen zu erhalten. Lediglich wenn sie selbst aktiv werdensollen, um eine Energiegemeinschaft zu gründen, die einePhotovoltaikanlage oder ein Blockheizkraftwerk betreibt, fällt ihreZustimmung zögerlicher aus. Hier sagen 40 Prozent der Befragten:"Nein, das ist mir zu kompliziert". 24 Prozent erklären: "Nur, wennich mich nicht selbst darum kümmern muss." 36 Prozent antworten mit"ja". Hier können Versorger bei der Organisation und Umsetzung helfenund im Contracting sogar längerfristiges Geschäft realisieren.Flatrate ist gefragtDarüber hinaus kann sich mehr als jeder zweite der befragtenVerbraucher seinen Stromanbieter als Einkaufsplattform vorstellen,auf der er - ähnlich wie bei großen Onlinehändlern - vielfältigeProdukte und Dienstleistungen zum Thema Energie erwerben kann. Amehesten würden die Kunden erstaunlicherweise in diesem FallElektrogeräte als zusätzliche Produkte erwarten. Aber auchPhotovoltaik- und Heizungsanlagen, Elektroautos sowieSmart-Home-Lösungen sehen vor allem die jüngeren Stromkunden immöglichen Portfolio der Versorgungsunternehmen. 80 Prozent der Kundenist der Begriff Smart Home bekannt. Rund 60 Prozent wärengrundsätzlich bereit, die Steuerung von Alarmanlage, Licht, Rolllädenund Elektrogeräten über eine App von ihrem Energieversorger nutzen.Rund zwei Drittel der Befragten können sich vorstellen, auchInternet- und Telekommunikationsdienstleistungen von ihremStromanbieter zu beziehen. Aufgeschlossen sind die Kunden zudem fürneue Abrechnungsmodelle wie eine Flatrate. 74 Prozent der Kundenfinden ein solches Angebot interessant. Die Zustimmung zu diesemPunkt steigt mit der Haushaltsgröße.Chancen nutzen"Die Energieversorgungsbranche kennt den Kundenbedarf zu wenig undist unsicher, welches Angebot sie unterbreiten soll. Die Ergebnisseder Studie zeigen: die Türen der Kunden sind offen", so HakanYesilmen, Berater und Energieexperte bei AXXCON. Hinweise gebe esviel mehr darauf, dass die Energieversorger lange im Energieverkaufverharren und damit bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben sind.So würden laut der Studie zwar die meisten Verbraucher ihrenStromversorger ansprechen, wenn sie sich eine Photovoltaikanlageanschaffen wollen. Doch die Zahl liegt lediglich bei 25 Prozent derBefragten und damit nur knapp vor der eigenen Internet-Recherche (23Prozent). "Offensichtlich haben es die Stromversorger bisherverpasst, sich hier prominent zu positionieren", erklärt Yesilmen.Ähnliches gilt für die Elektromobilität. So liegt die Verantwortungfür den Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes aus Sicht derbefragten Stromkunden mit 32 Prozent in erster Linie bei deröffentlichen Hand. Die Energieversorger folgen mit 28 Prozent anzweiter Stelle.Auch in diesem Geschäftsfeld ist also Luft nach oben. "Die Kundensind bereit, veränderte Geschäftsmodelle anzunehmen. Nun ist es anden Unternehmen, die passenden Angebote zu entwickeln und neueEinnahmequellen zu erschließen", so Dieter Murr. Da dieEnergieversorger mit ihrem bestehenden Geschäftsmodell zunehmendunter Druck geraten, ist schnelles Handeln gefragt.Für die Studie "Die Zukunft der Energie: Was die Verbraucherwirklich wollen" der Unternehmensberatung AXXCON wurden 1.000Verbraucher ab 18 Jahre online befragt. Durchgeführt wurde dieUmfrage im Februar 2017.Über AXXCONAXXCON ist ein unabhängiges und zu 100 Prozent inhabergeführtesDienstleistungsunternehmen mit weitreichenden Erfahrungen imVeränderungsmanagement und in "Management auf Zeit"-Aufgaben. AXXCONunterstützt große und mittelständische Unternehmen in den BranchenEnergiewirtschaft, Industrie und Finanzwirtschaft. Bei den Kundenarbeiten die Berater an der Nahtstelle von Fachseite,Prozessmanagement und Informationstechnik. Die Schwerpunkte sindTransformation, Effizienzsteigerung, Sourcing, IT-Strategie undOrganisationsentwicklung. 