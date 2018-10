Energieverbrauch privater Haushalte für Wohnen 2017 erneut gestiegen

Wiesbaden (ots) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben 2017für Wohnen (ohne Kraftstoffe) rund 1,5 % mehr Energie verbraucht als2016. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)nutzten sie temperaturbereinigt 679 Milliarden Kilowattstunden (kWh)für Raumwärme, Warmwasser, Beleuchtung oder Elektrogeräte. Mit diesemZuwachs verfestigte sich der ansteigende Trend: Während derEnergieverbrauch privater Haushalte zwischen 2000 und 2014 deutlichzurückgegangen war, hat er seither wieder stetig zugenommen.Besonders stark erhöhte sich 2017 der Gasverbrauch (+5,7 % auf 281Milliarden kWh). Die Nutzung von Mineralöl ist hingegen um 3,6 %gesunken. Erstmals gab es auch bei den erneuerbaren Energien einenleichten Rückgang um 1,3 %. Das ist vor allem auf die Entwicklung beider Biomasse (hauptsächlich Holz und Pellets) zurückzuführen, diehierbei den größten Anteil ausmacht: Ihr Verbrauch ging um 3,5 %zurück. Die Nutzung von Geothermie/Umweltwärme und Solarthermie stieghingegen weiterhin deutlich an (+7,1 %).Über einen längeren Zeitraum betrachtet werden vor allemerneuerbare Energien deutlich häufiger verbraucht: Seit 2010 nahm dieNutzung um 16,7 % zu. Sie macht mittlerweile 13 % des gesamtenHaushalts-Energieverbrauchs aus. Auch der Fernwärme- (+14,3 %) undGasverbrauch (+10,6 %) waren höher als 2010, während der Mineralöl-(-13,3 %) und Stromverbrauch (-7,6 %) zurückgegangen sind.Mit mehr als 70 % wird der größte Teil der Haushaltsenergie fürRaumwärme genutzt. Seit 2010 ist der Heizenergieverbrauch um 2,1 %angestiegen. Der Energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche(Energieintensität) ist in diesem Zeitraum zwar gesunken. Dass derabsolute Verbrauch dennoch anstieg, liegt in erster Linie daran, dassdie Bevölkerung im Zeitraum von 2010 bis 2017 um 3 % gewachsen ist.Mit der Bevölkerungszahl steigt auch der Energieverbrauch. Zudem istgleichzeitig der Anteil von Ein- und Zwei-Personen-Haushaltengestiegen, die im Vergleich zu Mehrpersonen-Haushalten einen höherenEnergiebedarf pro Kopf haben. Diese Faktoren haben dazu geführt, dassder Heizenergie-Verbrauch trotz Effizienzsteigerungen zugenommen hat.Seit 2014 steigt allerdings auch die Energieintensität wieder an: DieHaushalte verbrauchen wieder mehr Heizenergie pro QuadratmeterWohnfläche.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Telefon: +49 (0) 611 / 75 2784, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell