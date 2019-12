Energieverbrauch in der Industrie 2018 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr gesunken

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 hat die Industrie in Deutschland 3 981 PetajouleEnergie verbraucht. Das waren 2,3 % weniger als 2017. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurde dabei der Großteil energetischeingesetzt, also zum Beispiel für die Strom- und Wärmeerzeugung (86 %). Dieübrigen 14 % der von der Industrie verwendeten Energieträger dientenbeispielsweise dazu, chemische Produkte wie Kraftstoffe, Düngemittel oderKunststoffe herzustellen. Wie in den vergangenen Jahren waren die wichtigstenEnergieträger in der Industrie Erdgas (30 %), Strom (22 %), Mineralöle undMineralölprodukte (16 %) sowie Kohle (15 %).Größter Energieverbraucher war im Jahr 2018 die Chemische Industrie mit einemAnteil von 29 %, gefolgt von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 22 % sowieder Kokerei und Mineralölverarbeitung mit 11 %. Allerdings wurde in derChemischen Industrie mehr als ein Drittel der Energieträger (37 %) alsAusgangsstoffe für chemische Produkte und damit nicht energetisch eingesetzt.Ausschließlich auf die energetische Verwendung bezogen hatte die Metallerzeugungund -bearbeitung mit 24 % den höchsten Anteil, gefolgt von der ChemischenIndustrie mit 21 % sowie der Kokerei und Mineralölverarbeitung mit 11 %.10-Jahres-Vergleich: Energetische Nutzung im Maschinenbau gesunken, inNahrungsmittel- und Futterindustrie gestiegenDer rein energetische Verbrauch in der Industrie war im Jahr 2018 um 4,3 %niedriger als 2008. Innerhalb der Branchen zeigt sich jedoch keine einheitlicheEntwicklung: Während die energetische Nutzung beispielsweise im Maschinenbau(-14,0 %) und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-1,2 %) in diesemZeitraum abnahm, gab es in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie (+13,6 %)sowie in der Chemischen Industrie (+8,0 %) einen Anstieg.Methodische Hinweise:Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 46 000Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung vonSteinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft, Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 07,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4474573OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell