Energieverbrauch in der Industrie 2017 im Vorjahresvergleich nahezu konstant

Im Jahr 2017 verbrauchte die Industrie inDeutschland in etwa genau so viel Energie wie im Vorjahr (+0,1 %).Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurdedabei der Großteil energetisch eingesetzt, also zum Beispiel für dieStrom- und Wärmeerzeugung (87 %). Die übrigen 13 % der von derIndustrie verwendeten Energieträger dienten beispielsweise dazu,chemische Produkte wie Kraftstoffe, Düngemittel oder Kunststoffeherzustellen. Wie in den letzten Jahren waren die wichtigstenEnergieträger in der Industrie Erdgas (29 %), Strom (21 %), Kohle (17%) sowie Mineralöle und Mineralölprodukte (17 %).Größter Energieverbraucher war im Jahr 2017 die ChemischeIndustrie mit einem Anteil von 29 %, gefolgt von der Metallerzeugungund -bearbeitung mit 23 % sowie der Kokerei und Mineralölverarbeitungmit 10 %. Allerdings wurde in der Chemischen Industrie etwas mehr alsein Drittel der Energieträger (36 %) als Ausgangsstoffe für chemischeProdukte und damit nicht energetisch eingesetzt. Ausschließlich aufdie energetische Verwendung bezogen, hatte die Metallerzeugung und-bearbeitung mit 25 % den höchsten Anteil, gefolgt von der ChemischenIndustrie mit 21 % sowie der Kokerei und Mineralölverarbeitung mit 10%.Der rein energetische Verbrauch in der Industrie war im Jahr 2017um 1,2 % niedriger als 2008. Innerhalb der Branchen zeigt sich jedochkeine einheitliche Entwicklung: Während die energetische Nutzungbeispielsweise im Maschinenbau (-13,0 %) und in der Herstellung vonMetallerzeugnissen (-1,6 %) in diesem Zeitraum abnahm, gab es in derChemischen Industrie (+14,2 %) sowie in der Nahrungs- undFuttermittelindustrie (+11,7 %) einen Anstieg.Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasstrund 46 000 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbausund der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 20Beschäftigten.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.