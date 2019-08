Energieverband: Erhebliches CO2-Einsparpotenzial bei Ölheizungen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverband BDEW sieht bei einem Austausch alter Ölheizungen ein erhebliches CO2-Einsparpotenzial. Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer sagte am Montag in Berlin: "Eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen kann klimapolitisch sehr relevant sein.



" Das Klimakabinett müsse aber die richtigen Anreize setzen. Der Austausch sei bisher sehr kompliziert.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in der Debatte um mehr Klimaschutz eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen vorgeschlagen. Das Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September über ein Maßnahmenpaket entscheiden, damit Deutschland Klimaziele einhält.

Auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßte den Vorstoß der CDU-Vorsitzenden. BEE-Präsidentin Simone Peter sagte: "Ölheizungen passen nicht in eine moderne, klimafreundliche Wärmeversorgung." Statt neue Öl- und Erdgasheizungen weiter zu fördern, sei aber der vollständige Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmesektor voranzubringen.

Erneuerbare Wärmetechnologien seien ausgereift und stünden in breitem Umfang zur Verfügung - von Wärmepumpen über Solarenergie bis zu Holzenergie, Biogas und Geothermie. Peter sagte weiter: "Alte Ölheizungen dürften nicht durch neue ersetzt werden." Der BEE setze sich deshalb für eine steuerliche Förderung für Heizungstechnologien mit CO2-freien Energieträgern ein./hoe/DP/mis