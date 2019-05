Energieunternehmen erwarten hohes Umsatzplus durch Digitalisierung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Digitalisierungsbarometer von BDEW, A.T. Kearney und IMP³roveAcademy zeigt hohe Potentiale für Umsatz und KostenreduktionDie deutsche Energiewirtschaft sieht in der weiterenDigitalisierung große Chancen, schöpft deren Möglichkeiten aber nochnicht aus. Zu diesem Ergebnis kommt der dritte "Digitalcheck" vonBDEW, A.T. Kearney und IMP³rove Academy, an dem 80 deutscheEnergieversorgungsunternehmen teilgenommen haben. Die Studie hat dieteilnehmenden Unternehmen nach erhofften zusätzlichen Gewinnen undEinsparpotentialen durch digitale Angebote und Technologien und nachihren eigenen Fortschritten befragt. Projiziert man die Ergebnisseauf die gesamte deutsche Energiewirtschaft, ergäbe sich darausbranchenweit bis 2025 ein Umsatzplus von 7,7 Mrd. Euro undzusätzliche Einsparungen von 7,8 Mrd. Euro."Die Energiebranche geht den digitalen Wandel entschlossen an undergreift die Chancen der Digitalisierung, um sich zukunftsfestaufzustellen", sagte Stefan Kapferer, Vorsitzender derBDEW-Hauptgeschäftsführung. So hatten 2017 erst 33 Prozent derUnternehmen eine Digitalisierungsstrategie, mittlerweile sind es mit47 Prozent fast die Hälfte.Als Top-Umsatzbringer identifizierten die befragten Unternehmendigitale Self-Service-Portale und E-Mobilitätslösungen. Bereits heutebetreiben 60 Prozent der befragten Unternehmen einSelf-Service-Portal, bis 2020 wollen 70 Prozent der befragtenUnternehmen ein solches Angebot schaffen. E-Mobilitäts-Lösungenbieten 60 Prozent der befragten Unternehmen bereits heute an, bis2020 planen 80 Prozent, in dieses Geschäftsfeld einzusteigen.Außerdem setzen immer mehr Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI)ein: 27 Prozent nutzen bereits erste KI-Ansätze im Kundenservice oderin der technischen Einsatzplanung, davon bereits knapp die Hälfte mitmessbaren Erfolgen. Auch im Stammgeschäft der Energieversorger wirdDigitalisierung immer wichtiger. 60 Prozent der Vertragsabschlüssefür die Belieferung mit Energie werden im Internet erzielt. NebenVergleichsplattformen setzen die Unternehmen vermehrt auf neueAnsätze in der Kundenbindung und Kundenrückgewinnung. Doch nur einViertel der Energieversorger betreut die Vertriebskanäle Dritteraktiv."Die Unternehmen sehen selbst, dass sie das Geschäftspotential imbreiten Feld der Digitalisierung noch nicht ausschöpfen. Die Mehrzahlhat verschiedene Projekte und Prozesse gestartet, um den Anteildigitaler Produkte und Services am Umsatz zu steigern, der bis jetztallerdings noch sehr gering ist", meint Horst Dringenberg, Partnerbei A.T. Kearney."Wenn die Unternehmen das Potential ausschöpfen wollen, müssen sieaus den Erfahrungen anderer Branchen und anderer Energieversorger imIn- und Ausland lernen und die erfolgreichen Ansätze systematischernutzen" ergänzt Martin Ruppert, Geschäftsführer der IMP³rove Academy."Die Vorreiter der Digitalisierung entwickelnDigitalisierungs-Fähigkeiten mit einem mehrjährigen Fahrplan undnutzen Kooperationen effektiv, um Zugang zu neuen Fähigkeiten zubekommen."Über den BDEWDer BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.,Berlin, vertritt über 1.8000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitgliederreicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zuüberregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent desStromabsatzes, gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90Prozent des Erdgasabsatzes sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderungund rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.Über A.T. KearneyA.T. Kearney ist eine der weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätigeKonzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seineKlienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrerOrganisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunktstehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation undNachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- undLieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heutebeschäftigt A.T. Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klientenklimaneutral.Über IMP³rove AcademyIMP³rove - European Innovation Management Academy(www.improve-innovation.eu) hat mit einem globalen Netzwerk denStandard für Evaluierungen im Innovationsmanagement geschaffen. Die Dienstleistungen umfassen die Bewertung des Innovations- und Digitalisierungsmanagements (Benchmarking), Training und Zertifizierung, und Beratung als Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum. IMP³rove Academy ist aus dem Vorzeige-Programm IMP³rove der Europäischen Kommission entstanden.