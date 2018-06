Energiespeicher Made in Germany / BMZ Group gründet Solarteurs Club

Karlstein a.M. (ots) - Am 13. September 2018 gründet die BMZ Groupihr Solarteurs Club im International Headquarter in Karlstein a.M.Als führender Anbieter von leistungsstarken und kaskadierbarenEnergiespeichern für Privathaushalte und Gewerbe bietet dasUnternehmen den Solarteuren eine Partnerschaft, die viele Vorteilebringt. Die BMZ Group unterstützt ihre Fachpartner insbesondere beiMarketing, Vertrieb, Weiterbildung und bietet ein Forum zumErfahrungsaustausch. Starke Unterstützung im Tagesgeschäft Die BMZExperten begleiten ihre Fachpartner auf Wunsch bei derErstinbetriebnahme und -installation von Speicher- undHalterungssystemen. Unsere Experten helfen bei der Inbetriebnahme viaSkype weltweit. Einmal jährlich wird eine Inbetriebnahme desSpeichers kostenlos vor Ort durch einen BMZ Experten vorgenommen.BMZ Training Academy für SolarteureIn der BMZ Training Academy werden zusätzliche praxisorientierteSeminare angeboten. Hier haben Solarteure regelmäßig die Gelegenheit,sich von den Experten der BMZ Group über deren Energiespeicher zuinformieren, die am Markt stark nachgefragt werden. Mitglieder desBMZ Solarteurs Club erhalten eine exklusive Beratung zurAnlagendimensionierung sowie eine Unterstützung bei Großprojekten.Die nächsten Schulungen finden am 17. September, 22. Oktober und am21. November 2018 statt.Clubtreffen für den Erfahrungsaustausch und fachliches Know-howDer BMZ Solarteurs Club wird zweimal jährlich an unterschiedlichenStandorten Deutschlands stattfinden. Dies Treffen bieten denSolarteuren eine einmalige Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch.In einem angenehmen Ambiente wird das neuste Know how vermittelt undEinblicke in praktische Anwendungsbeispiele gegeben. WeitereInformationen finden Solarteure in Zukunft unter www.bmz-group.com.Die Speicher von der BMZ Group werden während der MesseIntersolar/ees Europe 2018 vom 20. bis 22. Juni 2018 in Münchenvorgestellt. Für Interviews steht Herr Sven Bauer, CEO & Founder derBMZ Group zur Verfügung. Für Interviewwünsche melden Sie sich bittebei Frau Dr. Susanne Kaschub per Mail untersusanne.kaschub@bmz-group.com oder telefonisch unter 0151/ 58 252324. Darüber hinaus beraten die Experten von BMZ aus dem SegmentEnergy Storage Besucher und Interessierte am BMZ Messestand Halle B1,Stand 190.Pressekontakt:BMZ GmbHDr. Susanne KaschubHead of Global Marketing & CommunicationsAm Sportplatz 3063791 Karlstein (Main)Tel. 06188-99 56 252 324Mobile: +49 (151) 58252324Mail: susanne.kaschub@bmz-group.comInternet: www.bmz-group.comOriginal-Content von: BMZ GmbH, übermittelt durch news aktuell