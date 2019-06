Energiesparmeister-Wettbewerb: Grundschule aus Mecklenburg-Vorpommern holt mit Klimaschutzprojekt Gold / Auszeichnung für Energiesparmeister im Bundesumweltministerium (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



Berlin (ots) -Die Evangelische Schule Robert Lansemann in Wismar istBundessieger im Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen(www.energiesparmeister.de). Am heutigen Nachmittag hat derParlamentarische Staatssekretär Florian Pronold den Grundschülern imBundesumweltministerium den mit 5.000 Euro dotierten Titel"Energiesparmeister Gold" verliehen.Knapp 50.000 Stimmen für beste KlimaschutzprojekteDie Evangelische Schule Robert Lansemann gehört zu den sechzehnLandessiegern des Schulwettbewerbs. In den vergangenen Wochen habensie per Online-Abstimmung um Gold gekämpft. Mehr als 6.500 der knapp50.000 abgegebenen Stimmen entfielen auf die Grundschule aus Wismar.Den zweiten Platz erreichte das Hildegardis-Gymnasium Kempten ausBayern. Platz drei ging an die Grundschule Adelby aus Flensburg inSchleswig-Holstein.So schützt die Evangelische Schule Robert Lansemann das KlimaDie Schüler und Lehrer der Evangelischen Schule Robert Lansemannhaben im Wettbewerb mit einem ehrgeizigen Projekt überzeugt: Siewollen Plastikmüll vollständig aus ihrer Schule verbannen. Als erstenSchritt haben die Kinder einen Appell an ihre Eltern verfasst. Siesollen nur noch verpackungsfreie Lebensmittel in die Brotboxen packenund auch bei den Getränken auf Einwegplastik verzichten. In einemzweiten Schritt haben die Energiesparmeister die örtlichenSupermärkte und heimische Hersteller dazu aufgefordert, wenigerVerpackungen zu produzieren.Preise und Auszeichnungen für 18 Schulen aus ganz DeutschlandAlle sechzehn Energiesparmeister-Landessieger erhalten 2.500 EuroPreisgeld. Der Bundessieg ist mit weiteren 2.500 Euro dotiert. DieEnergiesparmeister Gold, Silber und Bronze erhalten zudem hochwertigeSachpreise. Außerdem gab es einen mit 1.000 Euro dotiertenSonderpreis für nachhaltiges Engagement sowie eine Anerkennung derJury für musikalische Leistungen.Eine ausführliche Beschreibung aller Preisträger-Projekte mitFotos ist zu finden auf www.energiesparmeister.de/preistraeger.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe ("Phil Dera /www.energiesparmeister.de") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Das Bild zeigt die Schüler derEvangelischen Schule Robert Lansemann mit ihren BegleitpersonenBirgit Degner-Beilke und Carsten Möhring sowie dem ParlamentarischemStaatssekretär Florian Pronold, Moderator Ben, co2onlineGeschäftsführerin Tanja Loitz und Dr. Diana Kuhrau von WEMAG AG aufder Preisverleihung im Bundesumweltministerium. Weitere Fotos von derVerleihung gibt es am Freitag, 14. Juni 2019, ab circa 15 Uhr aufwww.energiesparmeister.de/presse.Paten und Unterstützer des Energiesparmeister-WettbewerbsNeben Geld- und Sachpreisen werden die Gewinner-Schulen mit einerPatenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt,die sie bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Die diesjährigenPaten des Wettbewerbs sind atmosfair gGmbH, BiosphärenzweckverbandBliesgau, Brandenburger Firmengruppe, BremerEnergiehaus-Genossenschaft eG, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG,Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH, ENGIEDeutschland, Gesellschaft für Energie und KlimaschutzSchleswig-Holstein GmbH, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH(LENA), Ostdeutscher Sparkassenverband, Sager & Deus GmbH,Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, Sparkassen-FinanzgruppeHessen-Thüringen, die Sparkassen in Niedersachsen und WEMAG AG.Zusätzlich unterstützen den Wettbewerb a&o Hostels, ContinentalClothing Company GmbH, ECO Brotbox, GOT BAG, Florida-Eis ManufakturGmbH, MELAWEAR, memo AG, Spreeprint Textildruck e.K., Vaude GmbH &Co. KG und Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Als Medienpartneragieren der auf pädagogisch-didaktische Fachzeitschriftenspezialisierte Friedrich-Verlag, das Familienmagazin Naturkind, dasNaturkostmagazin Schrot&Korn sowie das bundesweite SchülermagazinYAEZ. Unterstützt wird der Wettbewerb auch von Deutschlandfunk Kulturmit Berichterstattung in der Sendung "Kakadu".Über den Energiesparmeister-WettbewerbDer Energiesparmeister-Wettbewerb(https://www.energiesparmeister.de) wird durch die Kampagne "MeinKlimaschutz" im Auftrag des Bundesumweltministeriums unterstützt. DerSchulwettbewerb wird seit elf Jahren von co2online realisiert. Dabeiwerden jedes Jahr Preise im Wert von insgesamt 50.000 Euro anengagierte Schüler und Lehrer vergeben.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne von co2online im Auftrag desBundesumweltministeriums. Sie motiviert Verbraucher, den eigenenCO2-Fußabdruck dauerhaft zu verkleinern.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich dafür ein, den klimaschädlichenCO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Kontakt:
Laura Wagener
co2online gemeinnützige GmbH
Hochkirchstr. 9
10829 Berlin
Tel.: 030 / 780 96 65-21
Fax: 030 / 780 96 65-11
E-Mail: laura.wagener@co2online.de