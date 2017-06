Energiesparen: Wie Unternehmen und Umwelt profitieren / TÜV Rheinland: Einfache Veränderungen sparen erheblich / Stand-by-Modus bei Geräten vermeiden / Energiemanagementsysteme als lohnenswerte Lösung

Köln (ots) - Die Stromkostenspirale dreht sich sukzessive in dieHöhe. Einer der Gründe, warum sich für Unternehmen und öffentlicheVerwaltungen der Energieverbrauch zu einem bedeutenden Kostenfaktorentwickelt hat. Besonders IT-Arbeitsplätze bergen erheblichesEinsparungspotenzial. Energiebewusstes Nutzerverhalten sowieenergieeffiziente Geräte und Systeme sind der Schlüssel, um denGeldbeutel und die Umwelt zu schonen. Beispiel Büro und Verwaltung:"Mit einfachen Verhaltensänderungen kann der persönlicheEnergieverbrauch um bis zu 15 Prozent verringert werden", sagt RamonaSchalek, Expertin für Energieeffizienz bei TÜV Rheinland. So sollteder Stand-by-Modus selbst in kürzeren Pausen vermieden werden.Steckdosenleisten mit Schalter sind eine einfache Lösung, da gleichmehrere Geräte per Knopfdruck ausgeschaltet werden können. Wann immeres möglich ist, sollten Rechner in den Energiesparmodus - dergegenüber dem Stand-by-Modus bis zu 20 Prozent Energie spart -versetzt werden.Heizanlagen optimieren lassenEin weiterer wesentlicher Faktor sind die Heizkosten. WerdenHeizkörper nur unregelmäßig warm oder machen Geräusche, ist einetechnische Überprüfung der Heizanlage durch einen Fachmann sinnvoll.Seit dem 1. August 2016 fördert das Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA) den Ersatz von Heizungspumpen undWarmwasserzirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen. Außerdemunterstützt das Bundesamt die Optimierung der Heizungsanlage durcheinen hydraulischen Abgleich mit finanziellen Zuschüssen.Energieeffiziente BeleuchtungDie Beleuchtung bietet ebenfalls großes Einsparpotenzial: LED- undEnergiesparlampen sind bis zu 80 Prozent energieeffizienter alsherkömmliche Glühbirnen, Tageslichtsensoren oder Bewegungsmelderreduzieren zudem den Stromverbrauch um bis zu 20 Prozent. "EinEnergiemanagementsystem ist die richtige Lösung, um langfristigEnergie zu sparen", weiß Schalek. TÜV Rheinland begleitet Betriebeauf diesem Weg und zertifiziert entsprechende Systeme, dieFörderungen und Steuereinsparungen mit sich bringen können.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell