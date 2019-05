Energiereport 2019 zeigt: Unternehmen wollen mehr Erneuerbare Energien - Bürokratie und komplexe Regularien bremsen die Entwicklung (FOTO)

München (ots) -BayWa r.e. hat gemeinsam mit der RE-Source-Plattform denEnergiereport 2019 veröffentlicht. Die Studie untersucht dieEinstellung europäischer Unternehmen zum Thema Erneuerbare Energien.Während sich 89 Prozent der insgesamt 1.200 befragten Unternehmen ineiner führenden Rolle sahen, wenn es darum geht, die Energiewendevoranzutreiben, nannten 76 Prozent Bürokratie und komplexe Regularienals Haupthindernisse für weitere Investitionen.Für die Mehrheit der befragten Unternehmen lagen die Vorteile vonErneuerbaren Energien klar auf der Hand: Knapp 90 Prozent warenüberzeugt, dass die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen einbesseres Image zur Folge hat, 80 Prozent der Unternehmen sahen darinaußerdem einen Wettbewerbsvorteil. Auf die Frage nach den Gründen fürihre Investitionen in Erneuerbare Energien, gaben 92 Prozent derBefragten die Senkung der Energiekosten an.Trotz der grundsätzlich positiven Einstellung zur Energiewende,nannten 44 beziehungsweise 38 Prozent der befragten Unternehmen langeAmortisationszeiten und hohe Investitionskosten alsHaupthindernisgründe für Investitionen in Erneuerbare. In Polen undGroßbritannien wurden hohe Investitionskosten mit knapp 50 Prozent amhäufigsten als Hürde genannt."Der Energiereport 2019 zeigt deutlich, dass Unternehmen -angetrieben vom Wunsch, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ihrImage zu verbessern und ihre Energiekosten zu senken - eine führendeRolle bei der Energiewende spielen wollen. Viele grundsätzlichinvestitionswillige Unternehmen werden jedoch weiterhin durchkomplexe Regularien und hohe Investitionskosten sowie langeAmortisationszeiten bei der Umsetzung ihrer Ziele gebremst. Um dieseHindernisse zu überwinden, muss die Energiebranche Unternehmen einbreites Spektrum an Energieprodukten bieten und eng mit denjeweiligen Regierungen zusammenarbeiten, um die ordnungspolitischenRahmenbedingungen zu verbessern", betont Matthias Taft,Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Energiegeschäft bei derBayWa AG.Über die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, Ziele zurReduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Steigerung derEnergieeffizienz oder zur Nutzung von Erneuerbaren Energien zu haben.Während sich Unternehmen in Deutschland, Großbritannien undFrankreich hauptsächlich auf die Reduzierung vonTreibhausgasemissionen konzentrieren, zielen Unternehmen in Polen,Italien und Spanien vor allem auf eine erhöhte Nutzung ErneuerbarerEnergien ab."Einzelpersonen und Unternehmen wollen Klimaschutzmaßnahmenergreifen, indem sie selbst in die Erzeugung Erneuerbarer Energieninvestieren und Erneuerbare nutzen. Voraussetzung dafür ist eineinfacher und integrativer Rechtsrahmen, der einen schnellen Übergangzu einem erschwinglichen und sauberen Energiemarkt ermöglicht. Sokönnen die Lebensbedingungen vieler Menschen verbessert und dielimitierten Ressourcen des Planeten geschont werden", erklärt KarolGobczynski, Head of Climate & Energy, Ingka Group, IKEA largestfranchisee.Über die Hälfte aller befragten Unternehmen plante, in dennächsten fünf Jahren Erneuerbare Energien zu nutzen oder eigeneAnlagen zur Gewinnung Erneuerbarer Energie zu installieren.Südeuropäische Unternehmen hatten diesbezüglich besonders ehrgeizigeZiele: 76 Prozent der spanischen und 70 Prozent der italienischenBefragten planten, die Nutzung Erneuerbarer Energien zu erhöhen."Die Ergebnisse des Energiereports 2019 zeigen, dassEnergie-Entscheider in europäischen Unternehmen die RelevanzErneuerbarer Energien als Business Case immer deutlicher erkennen.Durch die Erprobung innovativer Ansätze und die Unterstützung bei derGestaltung regulatorischer Rahmenbedingungen, haben dieRE100-Mitglieder entscheidend dazu beigetragen, dass immer mehrUnternehmen Erneuerbare Energien nutzen. Wir rechnen damit, dassUnternehmen ihre Ambitionen in dieser Hinsicht zunehmend verstärkenund mit politischen Entscheidungsträgern, Behörden undEnergieversorgern zusammenarbeiten, um den Einsatz sauberer Energieerheblich zu erhöhen", ergänzt Sam Kimmins, Vorsitzender von RE100,The Climate Group.Von den Unternehmen, die Bürokratie und komplexe Regularien alsInvestitionshemmnisse ausmachten, lagen Spanien und Großbritannienmit knapp 80 Prozent ganz vorne. In Deutschland und Frankreich gaben73 Prozent der Befragten an, mit den vorhandenen Regularienunzufrieden zu sein."Das zunehmende Bestreben von Unternehmen, die NutzungErneuerbarer Energien auszubauen, ist offensichtlich", fügt BruceDouglas, Koordinator der RE-Source Plattform und stellvertretenderCEO von SolarPower Europe, hinzu. "Viele große Unternehmenunterstützen die RE-Source Erklärung, die europäische Regierungendazu auffordert, die Nutzung Erneuerbarer Energien zu erleichtern.Dies wird langfristig dazu beitragen, dass noch mehr Unternehmen inAnlagen zur Erzeugung sauberer Energie investieren."Für den Energiereport 2019 wurden insgesamt 1.200Energie-Entscheider in mittleren und großen Unternehmen mit Sitz inGroßbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Polenbefragt. Damit ist die Studie in diesem Bereich das erstesystematische und quantitative Meinungsbarometer seiner Art. Dervollständige Report steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://www.baywa-re.de/de/energiereport-2019/BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):Die BayWa r.e. renewable energy GmbH zählt zu den führendenEntwicklern, Dienstleistern, PV-Großhändlern und Anbietern vonEnergielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit demAnspruch "r.e.think energy" - Energie neu denken, ist das Unternehmenweltweit aktiv.Als Full-Service-Partner mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung hatBayWa r.e. bereits Anlagen mit 2,5 GW in Betrieb genommen undverantwortet die Betriebsführung von über 6,1 GW Anlagenleistung.BayWa r.e. ist eine 100%ige Tochter der BayWa AG. DerBayWa-Konzern erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von 16Milliarden Euro.Über die RE-Source-PlattformDie RE-Source-Plattform bündelt Ressourcen und koordiniertAktivitäten, um einen Rahmen für die Beschaffung ErneuerbarerEnergien in Unternehmen auf EU- und nationaler Ebene zu schaffen.Die Multi-Stakeholder-Plattform bringt die Interessen von Käufernund Verkäufern zusammen, um das Potenzial für neue undvielversprechende Finanzierungsmodelle für Erneuerbare Energien zuerschließen. 