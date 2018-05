Energiepreise für Haushalte in der EU gegenüber 2016 nahezu stabil

Luxemburg (ots) - In der Europäischen Union (EU) gingen dieStrompreise für Haushalte zwischen dem zweiten Halbjahr 2016 und demzweiten Halbjahr 2017 durchschnittlich leicht zurück (-0,2%) undlagen bei 20,5 Euro pro 100 kWh. In den EU-Mitgliedstaaten lagen dieStrompreise für Haushalte in der zweiten Hälfte 2017 zwischen unter10 Euro pro 100 kWh in Bulgarien (9,8 Euro) und mehr als 30 Euro pro100 kWh in Dänemark (30,1 Euro) und Deutschland (30,5 Euro).In Kaufkraftstandards (KKS), einer einheitlichen Kunstwährung,welche generelle Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländernausgleicht, zeigt sich, dass im Vergleich zu den Kosten für andereWaren und Dienstleistungen die Strompreise für Haushalte in Finnland(13,0 KKS pro 100 kWh), Luxemburg (13,4) und den Niederlanden (14,0)am niedrigsten waren und für Haushalte in Deutschland (28,8),Portugal (28,0), Belgien (26,4), Rumänien (26,0) und Polen (25,4) amhöchsten.Beim Anteil von Steuern und Abgaben an den gesamten Strompreisenfür Haushalte gab es zwischen den Mitgliedstaaten erheblicheUnterschiede. Die Spanne reichte im zweiten Halbjahr 2017 von zweiDritteln in Dänemark (69% des Strompreises für Haushalte bestehen ausSteuern und Abgaben) und über der Hälfte in Deutschland (55%) undPortugal (52%) bis zu 5% in Malta. Im Durchschnitt bestanden dieStrompreise für Haushalte in der EU zu über einem Drittel (40%) ausSteuern und Abgaben.Die Gaspreise für Haushalte sanken zwischen dem zweiten Halbjahr2016 und dem zweiten Halbjahr 2017 in der EU um durchschnittlich 0,5%und lagen bei 6,3 Euro pro 100 kWh. In den Mitgliedstaaten lagen dieGaspreise für Haushalte in der zweiten Hälfte 2017 zwischen rund 3Euro pro 100 kWh in Rumänien und knapp 9 Euro pro 100 kWh in Dänemarkund 11 Euro pro 100 kWh in Schweden. In Deutschland lagen dieGaspreise bei 6,09 Euro pro 100 kWh.Im zweiten Halbjahr 2017 war der Anteil von Steuern und Abgaben amGaspreis für Haushalte am höchsten in Dänemark (56% des Gaspreisesfür Haushalte) und den Niederlanden (51%). Der niedrigste Anteilwurde hingegen im Vereinigten Königreich (9%) und Luxemburg (10%)registriert. In Deutschland betrug der Anteil von Steuern und Abgabenam Gaspreis 26%. Auf EU-Ebene bestanden die Gaspreise für Haushalteim ersten Halbjahr 2017 im Durchschnitt zu etwa einem Viertel (27%)aus Steuern und Abgaben.Diese Zahlen zu den Energiepreisen in der EU werden durch einenArtikel ergänzt, der von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union, veröffentlicht wird.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell