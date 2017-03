Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Elektrogeräte - wie beim Energielabel getrickst wirdViele Kunden wünschen sich ein sparsames und effizientesElektrogerät. Das Energielabel auf dem Gerät ist daher entscheidenderFaktor beim Kauf. Wie verlässlich sind die Verbraucherangaben?Zusammen mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und einemEnergie-Experten überprüft "Marktcheck" einige Elektrogeräte.Gratis-Masche - wie mit Versprechen Kasse gemacht wirdGratis-Angebote im Supermarkt versprechen dem Kunden ein paarGramm extra oder zusätzliche Artikel. Sie erwecken den Eindruck, manbekäme etwas geschenkt. Doch wie viel spart man wirklich?"Marktcheck" macht den Test und konfrontiert die Hersteller mit denErgebnissen.Himbeer-Konfitüre - was genau steckt drin?Himbeer-Konfitüre ist in vielen Haushalten fester Bestandteil desFrühstücks. Wie groß sind die qualitativen Unterschiede zwischenDiscounter-Konfitüre und Markenprodukten und wie unterscheiden siesich geschmacklich? Im Labortest untersucht "Marktcheck" verschiedeneKonfitüren. Außerdem vergleichen mehr als einhundert Passanten in derStuttgarter Markthalle den Geschmack unterschiedlicherHimbeer-Konfitüren.Akku-Gefahr - wenn der Reparaturdienst mangelhaft arbeitetIm Internet versprechen sogenannte Akku-Doktoren schnelle Hilfebei schwächelndem E-Bike-Akku. Dieser darf jedoch nur im Auftrag desHändlers geöffnet werden. Der vom Reparaturdienst zurückgesandte Akkuentspricht nicht immer dem Original. Es kann daher vorkommen, dassdie neu eingebauten Zellen nicht mehr mit der Elektronikzusammenpassen. Solche Akkus können Feuer fangen und gefährden dieSicherheit des E-Bike-Fahrers.Wohnungsärger - wer ist für den Schimmel verantwortlich?Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen Mietern undVermietern. So auch bei einer "Marktcheck"-Zuschauerin aus Ulm, inderen Wohnung sich immer mehr Schimmelpilze ausbreiteten."Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, worauf Mieterund Vermieter achten sollten. Außerdem erläutert er, ob man eineZweitwohnung wegen Eigenbedarf kündigen darf und welchen Bereich dieNebenkosten umfassen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnenBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zusehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell