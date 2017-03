Energiekur statt Burnout / Wie die Naturheilkunde uns stark gegen Stress macht / Tipps von der Heilpraktikerin (FOTO)

Ismaning (ots) -Hektik, Stress, Termine - sechzig Prozent der Deutschen geben ineiner aktuellen Umfrage an, dass sie unter Strom stehen. Eindeutliches Warnsignal ist Erschöpfung, das Gefühl, alles nicht mehrrichtig zu schaffen. Doch wir sind dem fordernden Alltag nichthilflos ausgeliefert: Heilpraktikerin Mathilde Füssel-Wittwer ausOberstaufen verrät naturheilkundliche Methoden zurBurn-out-Prophylaxe.Die aktuelle Stress-Studie der Techniker Krankenkasse (TK) ergabAlarmierendes: Stress ist in der Bevölkerung nicht nur weitverbreitet, fast jeder vierte Erwachsene bezeichnet sich sogar als"häufig gestresst". Besonders stark betroffen sind Berufstätige - unddas bleibt nicht ohne Folgen: 43 Prozent davon fühlen sichabgearbeitet und verbraucht; die Zahl stressbedingterKrankschreibungen steigt laut TK von Jahr zu Jahr. MathildeFüssel-Wittwer wundert das nicht: "In hektischen Zeiten kommen vitaleBedürfnisse des Körpers zu kurz", erklärt sie. Die Betroffenenernähren sich unausgewogen, sind selbst beim Essen gehetzt, schlafenzu wenig und kommen kaum zur Ruhe.So mancher beruhigt sein Gewissen, indem er ab und zu ein paarVitamine schluckt. Doch ein langfristiger Effekt ist davon nicht zuerwarten. "Wenn ich meinen Stress momentan nicht reduzieren kann, istes wichtig, dass ich mich dagegen wappne", betont dieHeilpraktikerin, die über 25 Jahre Erfahrung in der Naturheilkundeverfügt. Sie schlägt ihren Patienten in solchen Fällen eineKombinationstherapie zur Burn-out-Prophylaxe vor: Basis ist eineEntsäuerungskur, ergänzt durch regelmäßige Behandlungen mitCranio-Sacral-Therapie.Stress bringt den Säure-Basen-Haushalt aus dem LotWarum ist eine Entsäuerung dabei so wichtig? Eine einseitigeErnährung, die viel Fleisch, Milchprodukte und Getreide umfasst,fördert eine Übersäuerung des Körpers, denn diese Lebensmittel werdensauer verstoffwechselt. Zusätzlich wird bei Stress vermehrt Säuregebildet. Der Körper reagiert darauf, indem er überschüssige Säureins Gewebe einlagert. Dies beeinträchtigt den Energiestoffwechsel undverstärkt Müdigkeit und Erschöpfung. Die Infektanfälligkeit steigt,und auch Gelenkschmerzen sowie Probleme mit der Haut häufen sich."Deswegen ist es wichtig, den Säure-Basen-Haushalt mit basischenMineralstoffen wieder ins Gleichgewicht zu bringen", sagt dieHeilpraktikerin. Sie rät zu einem gut verträglichen Basenpräparat wieBasica. Es enthält basische Mineralstoffe und wertvolleSpurenelemente, welche die überschüssige Säure neutralisieren und denStoffwechsel entlasten. Außerdem empfiehlt sie, bei der Ernährung aufbasenreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Salat zu setzen. "Siesollten 80 Prozent der Mahlzeit ausmachen", ergänzt sie.Mit der Cranio-Sacral-Therapie, einer Methode aus der Osteopathie,hilft Füssel-Wittwer ihren Patienten, von ihrem hohen Stresslevelrunterzukommen. Dabei bearbeitet sie mit gezielten Grifftechniken dieSchädelknochen und die Strukturen entlang der Wirbelsäule. "DasSystem aus leichter Berührung und Dehnung bringt das Nervensystemschnell in eine tiefe Entspannung", beschreibt sie. "Viele sagen mir,sie seien danach total erfrischt, wie neu geboren." Ideal sind sechsbis acht Sitzungen im wöchentlichen Abstand.Die Heilpraktikerin rät, eine solche Energie-Kur zweimal pro Jahrzu machen, bei starker Belastung sogar dreimal. Und sie hat nocheinen Extra-Tipp für Gestresste: "Setzen Sie sich ein Limit - es musseinen Zeitpunkt geben, an dem der Stress nachlässt und Sie sichersein können, dass jetzt mal wieder SIE an der Reihe sind."Resilienz: Gelassen bleiben trotz StressDie einen werden unter Termindruck nervös, andere arbeiten ruhigund konzentriert weiter. Diese unterschiedliche innereWiderstandskraft gegenüber Stress und Krisen bezeichnet man alsResilienz. Dabei spielen zum einen die Gene eine Rolle, vor allemjedoch Eigenschaften wie Optimismus, Humor und das Selbstvertrauendes Einzelnen. Zudem ist ein soziales Umfeld, das Sicherheit undGeborgenheit vermittelt, eine wichtige Grundlage. Resilienz lässtsich aber auch gezielt trainieren, indem man Schutz-Mechanismen gegenÜberlastung entwickelt, etwa mit Hilfe von Achtsamkeits-Übungen. ImBuchhandel sind dazu Ratgeber erhältlich; psychologische Coachs sowieKrankenkassen bieten Kurse an.Neues aus der WissenschaftEine aktuelle Placebo-kontrollierte Studie der Charité Berlinzeigt, dass die 4-wöchige Einnahme von Basica Direkt, denSäure-Basen-Haushalt günstig beeinflusst, so dass dem Körper mehrBasen zur Verfügung stehen, um Säure zu neutralisieren. Ein zweiterwichtiger Aspekt ist, dass durch die Einnahme des Direktgranulats derKohlenhydrat-Stoffwechsel verbessert wurde! Vereinfacht gesagt heißtdas, der Zelle steht mehr Energie zur Verfügung. So schaffen wir eswieder leistungsfähiger zu sein und die Puste im Alltag geht unsdamit nicht so schnell aus.