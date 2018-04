Energiekosten drücken bei LafargeHolcim-Konkurrent Cemex auf den Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

MONTEREY (awp international) - Steigende Energiekosten und ein kalter Winter in Europa haben beim mexikanischen LafargeHolcim-Rivalen Cemex im ersten Quartal Spuren in der Bilanz hinterlassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) ging trotz günstiger Währungseffekte um 4 Prozent auf 535 Millionen Dollar zurück, wie Cemex am Donnerstag in Monterey mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab, als Analysten erwartet hatten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten