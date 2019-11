Energiekosten drastisch senken und gleichzeitig die Umwelt nachhaltig schützen: E.ON und Orcan Energy starten Kooperation für eine CO2-freie Stromversorgung der Industrie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Strom aus Abwärme ist die größte globale ungenutzte Energiequelle. Rund dieHälfte der in der Industrie eingesetzten Wärme geht verloren. Sie verpufft,obwohl sie kostbar ist. Würde die industrielle Abwärme allein in Deutschlandoptimal genutzt, könnten pro Jahr mehr als 23 Terrawattstunden CO2-freier,sauberer Strom erzeugt werden und 7,3 Millionen, also 18 Prozent, allerdeutschen Haushalte versorgt werden.Damit dieses riesige Potenzial zukünftig stärker genutzt wird, schließen sichE.ON und der führende Hersteller von Abwärmelösungen Orcan Energy jetztzusammen: In Kooperation bieten beide Unternehmen ab sofort innovativeORC-Lösungen der zweiten Generation (efficiency Packs) als Rund-um-Sorglos Paketan. Konkret bedeutet das: E.ON beliefert seine Kunden sicher, CO2-frei undkostengünstig mit Strom, der über die Abwärmelösungen von Orcan Energy beimKunden gewonnen wird. Von der Planung über die Installation, Finanzierung bishin zur Betriebsführung und Wartung der Anlage übernimmt E.ON dieEnergieversorgung als komplettes, maßgeschneidertes Paket. Die innovativenefficiency Packs von Orcan Energy können überall dort implementiert werden, woAbwärme entsteht, also in der Industrie, Geothermie, in Zusammenhang mitStromerzeugungsanlagen wie z.B. BHKWs oder in der Schifffahrt. Etwa so groß wieeine Duschkabine, werden sie in der Regel sehr einfach und schnell angeschlossenund wandeln Abwärme aller Art in CO2-freien und preiswerten Strom.Mit der Kooperation wollen es E.ON und Orcan Energy Industriebetreibern soeinfach wie möglich machen, ressourcenschonend und gleichzeitig wirtschaftlichim Sinne der Umwelt zu arbeiten. Denn bis 2030 könnten durch die effektiveNutzung von Abwärme zusätzlich bis zu 130 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2eingespart werden."Die Kooperation ist ein weiterer Schritt in eine neue, nachhaltige unddezentrale Energiewelt: Dank der Abwärmelösungen von Orcan Energy können wirunseren Industrie- und Geschäftskunden helfen ihre Energiekosten deutlich zusenken und ihre Prozesse zu decarbonisieren", erklärt Dr. Alexander Fenzl,Country Head B2B Solutions Deutschland bei E.ON.Dr. Andreas Sichert, Vorstand von Orcan Energy sagt: "Mit diesem Modell gebenwir unseren Kunden die Möglichkeit, gleich zweifach absolut ressourcenschonendzu agieren. Zum einen müssen sie keine großen Investitionen tätigen und könnensich komplett auf ihre Kernkompetenz konzentrieren und zum anderen machen sieihre Prozesse fit für eine nachhaltige, saubere Zukunft."Über Orcan EnergyOrcan Energy AG ist Europas führendes CleanTech Unternehmen, das effizienteEnergielösungen auf Basis der Organic-Rankine-Cycle-Technologie zur Verstromungvon Abwärme entwickelt, herstellt und vertreibt. Orcan Energy AG wurde 2008 vonDr. Andreas Sichert, Dr. Andreas Schuster und Richard Aumann mit dem Zielgegründet, Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparten eine einfache,wirtschaftliche und effiziente Energielösung anzubieten, die das enormeEnergiepotenzial ungenutzter industrieller Abwärmequellen erschließt. Kunden vonOrcan Energy profitieren von sauberem Strom zu den günstigstenStromgestehungskosten weltweit. Angesichts des enormen globalenAbwärmepotenzials versteht sich das Unternehmen als wichtigen Spieler in derEnergiewelt von morgen. Orcan Energy AG hat bisher 200 Anlagen in die ganze Weltverkauft. Damit sind die efficiency PACKs von Orcan Energy die meistgenutzteAnlage im Nieder-Temperatur-Sektor weltweit. Für die Erschließung neuerAbsatzmärkte in Asien hat Orcan Energy ein Joint Venture mit der VPower GroupInternational Holdings LTD, Chinas führendem Unternehmen für integrierteStromerzeugungsanlagen und der finanzstarken CITIC Pacific Ltd gegründet. OrcanEnergy AG beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in München.Mehr Informationen zu Unternehmen, Produkten, Leistungsspektrum und Karriere beiOrcan finden Sie auf www.orcan-energy.com.Über E.ON Business Solutions GmbHDie E.ON Business Solutions GmbH ist auf integrierte Energielösungen für Kundenaus Gewerbe, Industrie sowie öffentlichem Sektor spezialisiert. Das Unternehmenbietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Energieeffizienz, dezentraleEnergieerzeugung, Flexibilität, Virtuelle Kraftwerke und Batteriespeicher. AlsEnergiepartner erzielt das Unternehmen für seine Kunden so Kosteneinsparungenund senkt ihren Energieverbrauch sowie ihre CO2-Emissionen nachhaltig.Pressekontakt:Nina EppingOrcan Energy AGT: 0177/2201949nina.epping@orcan-energy.comOriginal-Content von: Orcan Energy AG, übermittelt durch news aktuell