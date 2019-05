Energiekosten belasten ostdeutsche Verbraucher stärker als westdeutsche (FOTO)

München (ots) -- Ostdeutsche zahlen rund zwei Prozent mehr für Strom und vierProzent mehr für Gas- Energiekostenquote in Mecklenburg-Vorpommern mit 5,6 Prozent amhöchsten- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von 481Mio. Euro im JahrDie Kosten für Strom und Gas belasten Verbraucher im OstenDeutschlands stärker als im Westen. Strom war im April 2019 im Ostender Bundesrepublik etwa zwei Prozent teurer als im Westen, Gas rundvier Prozent.1)Gleichzeitig ist die Kaufkraft im Osten 15 Prozent geringer istals im Westen.2) Deshalb muss ein ostdeutscher Single-Haushalt 5,3Prozent seiner verfügbaren Einkünfte für Energie aufwenden, einwestdeutscher nur 4,3 Prozent.Energiekostenquote: Mecklenburg-Vorpommern am stärksten belastetAm höchsten ist die Energiekostenquote in Mecklenburg-Vorpommern.Ein Single-Haushalt muss dort 5,6 Prozent seines verfügbarenEinkommens für Strom und Gas aufwenden. Im Bundesdurchschnitt sind esnur 4,5 Prozent.3)In Bayern und Baden-Württemberg beträgt der Anteil derEnergiekosten am verfügbaren Einkommen sogar nur 4,1 Prozent. InHamburg liegen die Energiekosten über dem Bundesdurchschnitt. Weildie Hanseaten aber bundesweit über die höchste Kaufkraft verfügen,machen die Kosten für Strom und Gas nur 4,2 Prozent am verfügbarenEinkommen aus.Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von 481Mio. Euro im JahrDie Tarife der alternativen Strom- und Gasversorger sind deutlichgünstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher durch einenAnbieterwechsel innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro anStromkosten und 170 Mio. Euro an Gaskosten. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).4)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.1)CHECK24-Preisindizes: 2.000 kWh Strom kosten im Westen (inkl.Berlin) 650 Euro, im Osten 662 Euro und 5.000 kWh Gas kosten imWesten (inkl. Berlin) 406 Euro, im Osten 421 Euro; Stand: 15.4.20192)http://ots.de/bo8CDx [13.5.2019]3)vollständige Tabelle inkl. Kaufkraft und Energiekosten allerBundesländer unter: http://ots.de/zEvyy84)Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissenunter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell