Energiekosten: Größte Belastung in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen

Die Kosten für Strom (https://www.check24.de/strom/) und Gas (https://www.check24.de/gas/) belasten Verbraucher*innen in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen am stärksten. In den beiden Bundesländern muss ein Einpersonenhaushalt (Jahresverbrauch: 1.500 kWh Strom, 5.000 kWh Gas) im Schnitt 4,8 Prozent seines verfügbaren Einkommens für diese Energiekosten aufwenden. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 4,0 Prozent.1)In Bayern beträgt der Anteil der Energiekosten am verfügbaren Einkommen durchschnittlich sogar nur 3,6 Prozent, in Baden-Württemberg und Hamburg je 3,7 Prozent.Ostdeutsche rund 18 Prozent stärker durch Energiekosten belastetWestdeutsche verwenden im Schnitt 3,9 Prozent ihrer Kaufkraft für Strom und Gas, Ostdeutsche 4,6 Prozent - ein Plus von 18 Prozent.Hier geht's zur Tabelle mit einer vollständigen Übersicht. (https://www.check24.de/files/p/2021/2/c/6/16626-2021-05-31_check24_tabelle_energiekostenquote.pdf)"In Ostdeutschland wird ein größerer Teil des verfügbaren Einkommens für die Energiekosten fällig", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Das liegt einerseits daran, dass die Kaufkraft dort etwa 14 Prozent niedriger ist als in den westdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig zahlen ostdeutsche Verbraucher*innen auch absolut mehr für Energie - z. B. aufgrund höherer Netznutzungsentgelte."5.000 kWh Gas kosten in Ostdeutschland 2,4 Prozent mehr als in Westdeutschland, 1.500 kWh Strom 1,1 Prozent mehr.Strom- und Gaspreise aktuell auf RekordniveauSowohl der Strom- als auch der Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/) klettern seit Monaten von einem Höchstwert zum nächsten.2) Aktuell kosten 5.000 kWh Strom im Bundesdurchschnitt 1.519 Euro."Der Strompreis befindet sich seit Monaten auf Rekordniveau. Daran ändert auch die minimale Senkung der EEG-Umlage nichts", sagt Steffen Suttner. "Am einfachsten senken Verbraucher*innen hohe Stromkosten durch den Wechsel zu einem günstigen Alternativanbieter."20.000 kWh Gas kosten durchschnittlich 1.275 Euro. Ein Grund für den Rekordpreis: Die CO2-Abgabe, die seit Januar 2021 fällig wird. Der Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) kostet 25 Euro - ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt dadurch für Gas 119 Euro pro Jahr mehr. Bis 2025 steigt die CO2-Abgabe schrittweise auf 55 Euro je Tonne, Gas wird also langfristig teurer.1)Quelle: Gfk, https://ots.de/DAUFBt; abgerufen am 18.5.20212)aktueller Strom- bzw. Gaspreisverlauf unter: https://ots.de/W08iss