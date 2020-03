Energiekonzern Uniper erwartet stabile Ergebnisse und erhöht Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr.



Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll 2020 zwischen 0,75 und 1 Milliarde Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Im Mittel würde dies erneut ein Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau bedeuten. 2019 erzielte der Energiekonzern mit 863 Millionen Euro ein stabiles bereinigtes Ebit. Dabei profitierte Uniper unter anderem von steigenden Strompreisen und höheren Produktionsmengen.

Der Konzernüberschuss betrug 644 Millionen Euro, nach einem Verlust von 442 Millionen ein Jahr zuvor. Dies war vor allem einem positiven Effekt aus Termingeschäften mit Rohstoffen geschuldet, mit denen Uniper das Strom- und Gasgeschäft gegen Preisschwankungen absichert.

Für 2019 will Uniper eine höhere Dividende ausschütten als geplant. 1,15 Euro je Aktie sollen Anteilseigner erhalten, das sind 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividendenausschüttung soll bei insgesamt 421 Millionen Euro liegen und damit höher als noch im Herbst geplant, als Uniper noch 390 Millionen angekündigt hatte, was einer Dividende von 1,07 Euro je Aktie entsprochen hätte. 2020 will Uniper die Summe weiter erhöhen - auf 500 Millionen Euro. Größter Nutznießer ist der finnische Großaktionär Fortum